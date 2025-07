“La vendetta della strega Morgana”, spettacolo di burattini a Scortichino

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO - Alzi la mano chi ha avuto modo, durante l’infanzia, di imbattersi in personaggi come “Fagiolino”, “Colombina” e compagnia. Protagonisti di spettacoli per burattini che non hanno tempo e non passano mai di moda, perché fanno ormai parte della tradizione popolare. Una tradizione che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bondeno ripropone periodicamente per la soddisfazione di grandi e piccini.

«Da oltre 15 anni – spiega l’assessora Francesca Aria Poltronieri – l’amministrazione promuove spettacoli di teatro, sia con sessioni estive che invernali. Un modo per fare scoprire ai più piccoli questa forma d'arte e le nostre tradizioni più autentiche. Nel caso dello spettacolo di mercoledì 23 (che si svolgerà in piazza “20 Maggio” a Scortichino, alle 21) avremo una manifestazione all’aperto proprio di burattini tradizionali che sarà un’occasione giocosa e di socializzazione per le famiglie. Nelle edizioni invernali, invece, proponiamo anche altri esempi di teatro, come quello con pupazzi, marionette o di “illustrazione”, anche attraverso l’uso animazione».

Insomma, una sperimentazione, che verrà portata avanti il 23 luglio dalla compagnia “I burattini di Mattia”, che proporrà lo spettacolo: “La vendetta della strega Morgana”. In caso di maltempo, la rappresentazione andrà in scena il 30 luglio alla stessa ora. I burattini ritorneranno quindi il 10 settembre, con una altro classico interpretato da Maurizio Corniani. L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

