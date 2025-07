Mirandola, annegata a 18 anni dopo un malore: giovedì 24 luglio i funerali di Evelina Luta

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - Sono in programma domani, giovedì 24 luglio, i funerali di Evelina Luta, 18enne di origini moldave residente a Mirandola, deceduta lunedì 21 luglio mentre si trovava in mare durante una vacanza in Salento con i genitori. Evelina, che soffriva di importanti patologie, avrebbe accusato un malore mentre era in acqua; proprio la perdita dei sensi avrebbe causato il successivo annegamento, che i genitori non hanno potuto impedire nonostante l'intervento immediato e l'arrivo dei soccorsi.

L'ultimo saluto a Evelina Luta è in programma giovedì 24 luglio: alle 14.30 il corteo funebre partirà dalla Terracielo Funeral Home Mirandola, dove verrà allestita la camera ardente, verso il Duomo di Mirandola, dove sarà celebrato il funerale alle 15. Al termine, si procederà verso il cimitero locale.

