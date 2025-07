Mirandola, è uscito il nuovo libro “Fiducia, Altruismo e Cooperazione” di Guido Zaccarelli

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - In un tempo segnato da solitudini, disuguaglianze e crisi identitarie, Fiducia, Altruismo e Cooperazione di Guido Zaccarelli si propone come una guida per ripensare il nostro modo di vivere, lavorare e costruire comunità. È il settimo libro dell’autore, e racchiude un percorso maturo di riflessione sul valore delle relazioni umane all’interno dei contesti organizzativi e sociali.

Il testo proposto dall’autore esplora la cooperazione non solo come modello economico alternativo, ma come filosofia relazionale, capace di restituire senso, identità e appartenenza alle persone.

Zaccarelli – docente universitario, saggista – giornalista, consulente filosofico per le imprese e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana – sostiene che senza linguaggio non esiste cooperazione: la parola, infatti, è il ponte che unisce gli individui, genera fiducia e attiva comportamenti altruistici.

Con esempi concreti, ad esempio, un caso di studio della Cooperativa di Produzione e Lavoro CPL di Concordia s/S, come le cooperative agricole locali o quelle energetiche sostenibili, l’autore dimostra che un modello fondato sulla mutualità è non solo possibile, ma necessario per affrontare le sfide della contemporaneità. Il libro parla a manager, lavoratori, studenti, ricercatori, operatori sociali e a tutti coloro che vogliono costruire ambienti dove la fiducia e la condivisione siano alla base dell’agire quotidiano.

Il saggio offre anche proposte operative per rafforzare la cooperazione: il legame con il territorio, l’investimento sui giovani, la sostenibilità ambientale, la partecipazione attiva e la diffusione dei valori cooperativi nei modelli d’impresa.

Fiducia, Altruismo e Cooperazione è un libro capace di parlare a pubblici diversi con un linguaggio chiaro e profondo. È un invito a trasformare le organizzazioni in comunità, e le parole in azioni che mettano davvero le persone al centro.

