Mirandola, il Servizio di promozione turistica all’ex casellino ferroviario chiude dal 2 al 24 agosto

MIRANDOLA - Il Comune di Mirandola ha reso noto che il Servizio di promozione turistica, inaugurato nei mesi scorsi presso l'ex casellino ferroviario della città dei Pico, osserverà la chiusura estiva dal 2 al 24 agosto inclusi. E' una scelta che fa discutere perchè, dunque, nel mese tradizionalmente dedicato alle vacanze e in cui ci sono più spostamenti e viaggi a scopo di turismo, chi arriverà a Mirandola non potrà usufruire del servizio, dovendo trovare altri modi per ricevere informazioni in merito ad attività in programma e tipicità del territorio.

Il recupero dell'ex casellino ferroviario e la sua trasformazione in centro di accoglienza turistica, "pensato per accogliere turisti e curiosi e capace di garantire tutte le info utili circa le attività (organizzate sia nel capoluogo che nelle frazioni), i luoghi visitabili e tutto il patrimonio del territorio comunale", come specificava l'Amministrazione comunale al momento dell'inaugurazione, è costato poco meno di 700mila euro (690mila per la precisione), 500mila dei quali finanziati dal Fondo di Rigenerazione Urbana del PNRR.

Ora, però, il Servizio di promozione turistica resterà chiuso per quasi tutto il mese di agosto, per riaprire nella serata del 25 agosto, dalle 20.30 alle 22.30, in occasione dei Buskers e poi il 26 e il 27 agosto dalle 8.30 alle 13.30.

