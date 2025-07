Mirandola, sacchi della spazzatura nei cestini al parco di San Giacomo Roncole e rifiuti abbandonati in via Sabbioni

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - Sacchi della spazzatura, contenenti anche pannolini per bambini usati, gettati all'interno e all'esterno dei cestini posizionati nel Giardino letterario "Simone Catellani", nei pressi del cimitero di di San Giacomo Roncole, come se fossero bidoni della raccolta indifferenziata (e di fatto impedendo ai frequentatori del parco di utilizzarli per il loro scopo originario) e rifiuti abbandonati nel fosso a lato della carreggiata in via Sabbioni, proprio nelle vicinanze del cippo in memoria di un partigiano. A segnalare queste pratiche scorrette e poco rispettose della comunità sono i cittadini di San Giacomo Roncole, frazione del Comune di Mirandola.

