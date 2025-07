Modena, molestie ai danni di una commessa di un negozio del centro

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Molestie ai danni di una commessa di una profumeria che si trova in via Taglio, in pieno centro a Modena. E' quanto accaduto nella mattinata di ieri, martedì 15 luglio, come riporta "Il Resto del Carlino".

La commessa, una donna di 28 anni, ha raccontato che un uomo, straniero, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e con solo una coperta a coprirgli il petto, le si è avvicinato e ha iniziato a toccarla, insistendo perchè la commessa lo seguisse.

Il tentativo di molestia è stato fermato solo dall'intervento del titolare del negozio accanto alla profumeria, che si è accorto che qualcosa non andava e ha messo in fuga l'uomo chiamando i Carabinieri. La 28enne ha poi sporto denuncia in Caserma: l'autore delle molestie sarebbe poi stato individuato e fermato.

