Modena, venerdì 25 luglio incontro pubblico con il giornalista palestinese Wael Al-Dahdouh

MODENA - Venerdì 25 luglio alle ore 18:45 nella Sala Giacomo Ulivi – Viale Ciro Menotti 137, a Modena è previsto un incontro pubblico con il giornalista palestinese Wael Al-Dahdouh, capo redazione di Al Jazeera a Gaza.

Intervengono la deputata M5s Stefania Ascari, il consigliere Giovanni Silingardi con i saluti dell'assessore Vittorio Ferraresi.

Come spiega in una nota il Movimento 5 Stelle di Modena, "In un tempo in cui il diritto a informare e a essere informati è messo a dura prova, vogliamo incontrarci per riflettere insieme sul coraggio di chi, come Wael Al-Dahdouh, ha continuato a testimoniare l’orrore, la verità e l’umanità sotto le bombe nella Striscia di Gaza. Un momento per rendere omaggio a tutti i giornalisti uccisi mentre facevano il proprio lavoro, e per riaffermare il valore irrinunciabile della libertà di stampa. Sarà un' occasione per ascoltare, condividere e non voltarsi dall’altra parte".

L'ingresso è libero.

Leggi anche: Buon compleanno Ospedale di Baggiovara, domenica 20 luglio una serata di musica e festa con Andrea Govoni