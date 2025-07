Nasce HERAcquaModena, gestirà il servizio idrico integrato in 27 comuni della provincia

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Si chiama HERAcquaModena la nuova società del Gruppo Hera che dal 1° luglio gestisce il servizio idrico integrato nei 27 comuni della provincia di Modena attualmente gestiti da Hera Spa. La newco, a cui sono state trasferite le attività riguardanti la gestione di 7.300 chilometri di reti al servizio di circa 470.000 cittadini, opera nei comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola e Zocca.

Si tratta di una delle gestioni di eccellenza del servizio idrico integrato del Gruppo, posizionatasi ai primi posti a livello nazionale sugli indicatori di qualità tecnica individuati da Arera, ottenendo già dal 2020 riconoscimenti significativi grazie alle performance in ambiti come le perdite idriche, la qualità dell'acqua potabile e depurata, l’adeguatezza del sistema idrico e fognario/depurativo. In particolare, gli ultimi dati evidenziano un valore di perdite idriche lineari pari 9,99 metri cubi dispersi per chilometro al giorno rispetto ad una media nazionale di 17,9: il dato sul territorio modenese gestito da Hera è inferiore del 44% rispetto al dato medio nazionale. Gli utenti di questi territori in provincia di Modena saranno avvisati tramite una lettera allegata all’ultima bolletta inviata da Hera Spa con i consumi fino a giugno 2025. Le fatture successive saranno quindi spedite da HERAcquaModena.

Per i clienti non cambia nulla: rimangono invariate le condizioni contrattuali, così come le domiciliazioni bancarie, l’adesione al fondo fughe, le modalità per richiedere prestazioni (allacciamenti, volture, subentri, autolettura, rateizzazioni, ecc.), gli sportelli clienti a cui rivolgersi e i servizi online, compresa l’app MyHera. Le pratiche già avviate saranno automaticamente prese in carico dalla nuova società e rimarrà in vigore la Carta del Servizio idrico integrato, che costituisce parte integrante del contratto di utenza e rappresenta il documento in cui sono specificati i livelli di qualità dei servizi erogati e la loro modalità di fruizione. L’unica variazione riguarda il Pronto Intervento Acqua che dal 1° luglio 2025 risponde al numero verde 800.713.888, riportato anche nelle bollette.

