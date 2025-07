Oltre 400 anziani alle visite guidate alle mostre di Ago

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Visite guidate organizzate “su misura” insieme ai responsabili delle Case residenza anziani (Cra), dei Centro diurni e degli Spazi anziani della città, ma anche delle associazioni che si occupano di Alzheimer, coinvolgendo oltre 400 persone negli ultimi mesi con la mostra fotografica “Passaggi Paesaggi” o con “Paradise Lost” alla Palazzina dei Giardini ducali e al Museo della Figurina. È solo un esempio delle attività sviluppate da Fondazione Ago, in collaborazione con il Comune di Modena, nell’ambito dell’adesione al Manifesto del welfare culturale.

Proprio “Arte come strumento di benessere” è il tema che mercoledì 23 luglio, alle 19, apre la rassegna di appuntamenti Ago Off in piazza Sant’Agostino, nell’ambito dell’Estate modenese, nell’area dehors del bar Mosaico, con Comune e Fondazione di Modena.

L’occasione per presentare sia le esperienze sviluppate con gli anziani sia quelle promosse per le persone con demenza e Alzheimer e i loro caregiver, così come altre attività che si rivolgono a persone con fragilità sociali o disabilità cognitive, oppure consentono, come con la danza, di sperimentare un modo diverso di visitare, capire e interpretare una mostra attraverso la gestualità e l’ascolto del proprio corpo, stimolando creatività e, appunto, benessere. Il totale delle persone interessate dal complesso di queste iniziative ha già superato quest’anno quota 500.

Giovedì 24 luglio, invece, ad Ago Off (sempre alle 19) è in programma il laboratorio per bambini “L’evoluzione a morsi. Denti e diete fossili” con gli esperti del Museo di Paleontologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

All’incontro di mercoledì per raccontare come l'arte può incidere positivamente sul benessere fisico e mentale intervengono, tra gli altri, la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali e Sanitarie del Comune di Modena Francesca Maletti, la presidente di Ago Donatella Pieri e rappresentanti di enti e associazioni: Cecilia Lasagni, coordinatrice Responsabile Residenze e Semiresidenze Anziani del Comune di Modena; Giuliana Bulgarelli, Associazione G.P. Vecchi di Modena; Licia Boccaletti, Anziani e non solo di Carpi; Francesca Piccinini, direttrice del Museo civico di Modena; coordina Claudia Fini (Fondazione Ago).

La collaborazione con il Comune si è intensificata negli ultimi mesi, in seguito all’adesione della Fondazione Ago al Manifesto per il welfare culturale della Regione Emilia-Romagna, come spiega la presidente Donatella Pieri. Il Manifesto promuove un modello integrato di benessere e salute, individuale e collettiva, fondato su pratiche culturali, artistiche e performative, in linea con il riconoscimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità circa l’efficacia di tali attività nel prevenire, gestire e trattare il benessere bio-psico-sociale.

“Su questi temi è fondamentale anche un impegno costante nella formazione – ricorda Pieri – e nei giorni scorsi, per esempio, tutti gli operatori di Fondazione Ago coinvolti nella progettazione e realizzazione di attività culturali hanno preso parte a un corso formativo sull’accessibilità, approfondendo aspetti normativi e culturali, metodologie e buone pratiche da sviluppare”.

“Sono stati ben 174 – commenta l’assessora Maletti - gli anziani ospiti delle strutture modenesi (Cra, Centri diurni e Spazi anziani) che in questi mesi hanno partecipato alle 15 attività di Ago sviluppate in collaborazione con il Comune e organizzate tenendo conto degli interessi delle persone sia rispetto ai contenuti delle visite che al linguaggio. Sono esperienze che, stimolando curiosità e apprendimento, contribuiscono positivamente al benessere psico-fisico degli anziani e alla loro vita di relazione”.

