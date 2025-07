Polizia Locale di Mirandola, 28 bici “non reclamate” donate alla cooperativa “La Zèrla”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - Nella mattinata di oggi, venerdì 18 luglio, si è svolta una visita istituzionale alla Cooperativa “La Zèrla”, realtà attiva dal 2000 nel territorio mirandolese e impegnata nella promozione dell’inserimento lavorativo, della formazione e della socializzazione di persone con diverse abilità e fragilità. All’incontro hanno preso parte il comandante della Polizia Locale di Mirandola, Gianni Doni, l’assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma e Valentina Pedrazzoli, responsabile dell’ufficio oggetti smarriti del Comune. Ad accoglierli e guidare la visita all’interno della struttura è stato Roberto Ganzerli, presidente della cooperativa, illustrando le principali attività e progettualità quotidiane.

L’iniziativa è nata in occasione di una significativa donazione: 28 biciclette, ritrovate e non reclamate entro i termini previsti dalla legge, sono state consegnate dalla Polizia Locale alla cooperativa. I mezzi saranno ora revisionati e sottoposti a un tagliando completo nella ciclofficina interna a La Zèrla, per essere successivamente restituiti alla collettività. Un gesto concreto che unisce sostenibilità ambientale, economia circolare e inclusione sociale, offrendo nuove opportunità di lavoro e formazione per i beneficiari della cooperativa, oltre che un servizio utile alla cittadinanza.

"Questa iniziativa rappresenta un perfetto esempio di come la collaborazione tra istituzioni e realtà del terzo settore possa generare valore per tutta la comunità. Non si tratta solo di una donazione materiale – confida l’assessore Marco Donnarumma - ma di un gesto simbolico che promuove l’inclusione, il rispetto per l’ambiente e il recupero di risorse. Ringrazio la cooperativa La Zerla per il lavoro che svolge quotidianamente e tutti coloro che hanno reso possibile questa bella sinergia".

LEGGI ANCHE: