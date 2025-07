Mirandola, La Zerla sbarca nel Mantovano

La Cooperativa Sociale La Zerla è lieta di annunciare il suo ingresso ufficiale nella provincia di Mantova, un passo importante che segna l’inizio di una proficua collaborazione con le istituzioni pubbliche e sociali del territorio. Questa nuova presenza si inserisce nel quadro del progetto “La Lombardia è dei Giovani 2024”, promosso dall’Azienda Sociale Destra Secchia in collaborazione con le cooperative “Il Ponte”, “Fatti di Strada” e “Ai Confini”, e si è concretizzata nell’evento “Connessioni coraggiose” tenutosi ad Ostiglia venerdì 4 luglio.

“Per noi si tratta di un’opportunità straordinaria,” commenta Roberto Ganzerli, presidente della Cooperativa La Zerla. “Il basso mantovano ha moltissimi punti in comune con il nostro territorio, non solo per vicinanza geografica, ma anche per logistica, economia e interessi sociali. La nostra esperienza nel settore sociale è stata accolta con grande entusiasmo dai nostri riferimenti pubblici e privati, e rappresenta per noi un’occasione preziosa per confrontarci con realtà molto virtuose. Queste collaborazioni ci aiutano a comprendere modelli diversi e sempre molto interessanti.”