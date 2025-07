Si rompe un tubo della rete idrica del bocciodromo di Cavezzo, intervengono i cantonieri comunali

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CAVEZZO - È stato completato nei giorni scorsi un intervento urgente alla rete idrica del bocciodromo comunale di Cavezzo, resosi necessario a causa di una perdita che impediva il corretto funzionamento dell’impianto.

In un momento in cui non era facile reperire disponibilità da parte delle imprese esterne per risolvere il problema in tempi brevi, l’Amministrazione ha scelto di intervenire direttamente, affidando il lavoro alla squadra dei cantonieri comunali.

La decisione si è rivelata efficace: grazie alla loro competenza e tempestività, i cantonieri hanno individuato il punto critico, procedendo con lo scavo e risolvendo una situazione che si è dimostrata più complessa del previsto. Il tubo danneggiato, risultato ammalorato, è stato completamente sostituito, consentendo il ripristino dell’utilizzo dell’acqua all’interno della struttura.

Nei prossimi giorni sarà completata anche la sistemazione della sede stradale, con la chiusura definitiva dello scavo non solo tramite materiale inerte, ma con il successivo ripristino dell’asfalto, per garantire decoro e sicurezza all’area interessata.

"In questi casi – dichiara il sindaco Stefano Venturini – la tempestività fa la differenza. Grazie ai nostri cantonieri siamo riusciti a intervenire subito, evitando lunghi tempi di attesa e costi aggiuntivi. È un esempio concreto di buona gestione delle risorse e di capacità interna di risposta, anche in situazioni non previste.»

«L’intervento al bocciodromo – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Federico Malavasi – dimostra quanto sia importante poter contare su una squadra tecnica preparata. La perdita era più grave del previsto, ma siamo riusciti a ripristinare la rete idrica in autonomia, risolvendo il problema in tempi contenuti. Un lavoro silenzioso, ma prezioso, che merita di essere valorizzato".