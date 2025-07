“SoSport”, a Modena contributi per la pratica sportiva di 587 ragazzi e ragazze

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Sono 411 le famiglie modenesi che riceveranno un contributo per sostenere la pratica sportiva dei propri figli, per un totale di 587 bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Si è conclusa, infatti, la 15ª edizione del bando “SoSport” promosso dal Comune di Modena, con il sostegno di Fondazione di Modena, Coop Alleanza 3.0 e Bper Banca, che ha assegnato complessivamente 76.620 euro per affermare il diritto allo sport di ragazze e ragazzi, riconoscendo anche il valore generato dalle realtà sportive del territorio.

"Con SOSport – spiega l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi - confermiamo un impegno concreto per garantire a tutte e tutti il diritto di praticare sport, senza che le difficoltà economiche diventino un ostacolo. Lo sport è crescita, inclusione e benessere, ed è compito delle istituzioni favorire l’accesso a questa opportunità educativa fondamentale”.

Il bando è aperto alle famiglie in difficoltà economica che abbiano uno o più figli iscritti nella stagione 2024-2025 a corsi o attività sportive che prevedono il pagamento di una quota. Il contributo copre il 40 per cento del costo sostenuto per non più di una disciplina praticata da ogni ragazzo, fino a un massimo di 150 euro a ragazzo e fino a esaurimento delle risorse disponibili. In tutto gli uffici comunali hanno ricevuto 730 domande e ne hanno accolte 587, per un totale, appunto, di 411 famiglie. Non sono state ammesse, invece, 119 domande che non possedevano i requisiti richiesti dal bando o per le quali non è stata presentata la documentazione necessaria, mentre 24 domande sono risultate nulle.

Il numero maggiore di contributi, oltre quattro su dieci (il 41 per cento), è stato richiesto per il calcio, a seguire nuoto (circa il 15 per cento) pallavolo (circa il 10 per cento), e basket. Non mancano, comunque, anche tanti altri sport proposti dalle società del territorio: dalla ginnastica alle arti marziali, dalla pallacanestro all’atletica leggera, fino a pattinaggio, danza, pentathlon, scherma, pallamano, hockey, rugby, baseball, equitazione, arrampicata, tennis, tennistavolo, pugilato, football americano, mountain bike, badminton e skateboard. Dal 2009 a oggi sono stati erogati per oltre 949.000 euro a favore di 7.276 bambini e bambine, ragazzi e ragazze iscritti a corsi e discipline sportive offerti dalle sportive modenesi, dal calcio a realtà meno diffuse, come, per esempio, l’hockey e la pallamano.

