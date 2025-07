Evaso dopo la laurea, rintracciata l’ex fidanzata di Cavallari. Si indaga su chi possa averlo aiutato

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - Continuano le ricerche e le indagini allo scopo di ritrovare Andrea Cavallari, 26enne evaso dal carcere La Dozza di Bologna lo scorso giovedì 3 luglio, dopo essere uscito con un permesso speciale accordatogli per discutere la tesi di laurea in Scienze Giuridiche e festeggiare con la famiglia. Cavallari, cresciuto a Bomporto nella casa del compagno della madre, stava scontando una condanna a 11 anni e 10 mesi di carcere in quanto giudicato tra i responsabili della strage di Corinaldo, avvenuta nella notte dell'8 dicembre 2018: al locale "Lanterna Azzurra" un gruppo di giovani, dei quali faceva parte anche Cavallari, durante il concerto di Sfera Ebbasta utilizzò spray al peperoncino all’interno del locale allo scopo di creare caos e derubare il pubblico. L’ondata di panico causò il crollo di una balaustra, provocando la morte di sei persone, tra cui cinque adolescenti.

Sarebbe stato escluso, nell'ambito delle indagini, un possibile ruolo svolto nell'evasione da parte dell'ex fidanzata, dalla quale Cavallari aveva detto a madre e patrigno di volersi recare una volta allontanatosi in seguito al pranzo successivo alla laurea. La ragazza, che in un primo momento sembrava irrintracciabile, si sarebbe invece regolarmente presentata sul posto di lavoro: sarebbe estranea all'evasione. Oltre al fascicolo per evasione si indaga anche per favoreggiamento, al momento contro ignoti. Gli inquirenti stanno facendo accertamenti sull'eventuale ruolo e coinvolgimento di altre persone che possono, in ipotesi, aver supportato la preparazione e l'esecuzione della fuga del 26enne. La Procura di Bologna ha, inoltre, autorizzato la diffusione di una foto recente di Andrea Cavallari, in modo da favorire eventuali segnalazioni.

LEGGI ANCHE: