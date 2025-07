Ucman, presentata alla Conferenza dei capigruppo la proposta di un nuovo statuto per l’Unione

"La nostra proposta - spiega "Noi Sanfeliciani" - ha lo scopo primario di semplificare i processi, rendere efficiente l'operatività dell’ente e, assieme ad un efficace sistema di controllo di gestione, aumentarne la capacità decisionale, concretizzando di fatto la proposta di rinnovamento già presentata nel 2021 a tutte le forze politiche. La nostra iniziativa ha ricevuto il plauso di sindaci e capigruppo presenti alla seduta, che hanno valorizzato il nostro impegno nella revisione dello Statuto dell'Unione sbloccando in tal modo un processo di rinnovamento più volte iniziato in anni passati, ma per vari motivi mai concretizzato. Ora proseguiremo con determinazione e tenacia in questo percorso di riqualificazione dell' Unione, in quanto siamo da sempre convinti che esso dovrà rappresentare un supporto prezioso per il nostro territorio, per i nostri Comuni e per i nostri concittadini. L’Unione oltre allo statuto dovrà anche cambiare il proprio nome in: Unione Comuni Bassa Modenese. Orgogliosi di appartenere a questo territorio".