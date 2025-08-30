Ad Ago Off i nuovi progetti “Educare con l’arte” dedicati alle scuole

MODENA - Dieci percorsi per le scuole d’infanzia e primarie, ben 12 per le scuole secondarie, di primo e secondo grado, con lo scopo di invitare le classi a scoprire spazi e linguaggi dell’arte contemporanea e del Museo della Figurina per lasciarsi affascinare dalle opere degli artisti e dalle suggestive immagini delle collezioni.

I progetti di Fondazione Ago per il prossimo anno scolastico vengono presentati martedì 2 settembre, alle 18, in piazza Sant’Agostino nel corso dell’iniziativa “Educare con l’arte” che apre la settimana di Ago Off. Intervengono, tra gli altri, la presidente di Ago Donatella Pieri e l’assessora comunale ai Servizi educativi Federica Venturelli, con rappresentanti del Multicentro educativo Memo.

Nell’ultimo anno scolastico sono stati 10.031 gli alunni delle scuole che hanno partecipato ai percorsi proposti da Ago ai quali si aggiungono oltre 500 persone dei centri estivi, di gruppi e comunità per un totale di 10.589, con aumento costante rispetto agli anni precedenti: erano 9.939 nel 2023/2024, 8.498 nel 2022/2023, 7.151 nell’anno precedente.

Gli appuntamenti della settimana di Ago Off, i dialoghi intorno all’arte che, coordinati da Fondazione Ago, si svolgono in piazza Sant’Agostino nell’area dehors del bar Mosaico nell’ambito dell’Estate modenese, con Comune e Fondazione di Modena, continuano mercoledì 3 settembre, sempre alle 18, con il laboratorio “Le forme della natura” rivolto a bambine e bambini, che possono creare il proprio disegno di piante, fiori e nuove specie vegetali attraverso l’utilizzo di timbri e inchiostri colorati.

Giovedì 4 settembre è la volta dei giochi da tavolo e digitali di “Let’s Neuro-Play!” proposti da Mindful Tech Family Lab, a cura di FEM, Future Education Modena. Diego Fabris (Game-Based Learning Expert) e Pietro Mingardi (Neuroscience and Data Science Expert) introducono all’utilizzo della “tecnologia positiva” per promuovere il benessere e la relazione in famiglia: “Impariamo a valutare la qualità dei contenuti e i messaggi – spiegano - attraverso narrazioni e giochi da tavolo e digitali; sperimentiamo pratiche di concentrazione e gestione dell’attenzione ispirate al concetto di flow e alle neuroscienze all’interno di contesti che integrano la tecnologia (digitale e fisico).

Mindful Tech Family Lab di FEM è un luogo, un percorso e un sistema di contenuti rivolto a genitori e figli, pensato per esplorare il rapporto tra tecnologia, emozioni e relazioni. Combina esperienze digitali, laboratori pratici ed esperienze per promuovere benessere, competenze socio-emotive e uso consapevole del digitale.

Gli appuntamenti di Ago Off sono gratuiti. Informazioni: www.agomodena.it

