Al via a San Martino Spino la Sagra del Cocomero
MIRANDOLA - E' tutto pronto a San Martino Spino per la Sagra del Cocomero, in programma dal 22 al 25 agosto.
Anche quest'anno si preannuncia un ricco programma di spettacoli, divertimento e buon cibo.
Nello stand gastronomico, in funzione ogni sera, si potranno gustare i piatti dell'eccellenza gastronomica locale come i maccheroni al pettine delle Valli Mirandolesi, prodotto con il marchio Tradizioni e Sapori di Modena, i cappellacci di zucca con il ragù tradizionale della Bassa Modenese e tante altre specialità.
E, poi, apertivi e drink, gnocco fritto, oltre al cocomero, gratis per tutti, come da tradizione.
Nella quattro giorni spazio anche al divertimento con eventi in piazza Airone, il raduno delle Vespe e Fiat 500, il luna park, mostre, gonfiabili per bambini e la pesca.
Alla mezzanotte di lunedì 25, chiusura della sagra con le spettacolo piromusicale al campo sportivo di via Zanzur
Programma completo su www.sagradelcocomero.it/
