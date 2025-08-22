Bomporto, il 29 e il 30 agosto prima edizione di “Solara in Festa”

BOMPORTO - Il 29 e 30 agosto Piazza Marconi a Solara ospiterà “Solara in Festa”, un evento alla sua prima edizione che si svolge all’insegna del divertimento, della musica e della buona tavola, pensato per coinvolgere tutta la comunità. Il programma prevede, in entrambe le serate, l'apertura alle ore 18 con uno spazio giochi dedicato ai bambini e ai ragazzi, organizzato dalla Parrocchia di San Michele.

Venerdì 29 agosto alle ore 20 si potrà visitare la mostra “Due ruote nel tempo”, che presenta diversi esemplari di motociclette, dai primi modelli del Novecento fino alle più recenti Harley-Davidson, a cura di Bruno Ferrari e dell’Associazione Crusaders. La serata proseguirà alle ore 21 con l’esibizione della NonOrchestra, la big band delle Officine Musicali guidata dal direttore Luca Perciballi.

Sabato 30 agosto, alle 18, riapre lo spazio giochi dedicato ai bambini e ai ragazzi mentre, dalle ore 19.30 sarà protagonista l’attività “Giocaciclismo” rivolta alla fascia di età dai 5 ai 14 anni. Per partecipare è richiesto il casco e l’appuntamento è organizzato dall’U.C. Sozzigalli. Alle 20, la passione per le due ruote continua con l’esposizione di motociclette che hanno segnato la storia italiana del Novecento, ancora a cura di Bruno Ferrari. La giornata si chiuderà alle 21.30 con il live dei Gatti Matti, uno spettacolo musicale con una selezione delle hit radiofoniche che hanno riempito le piste dagli anni ’70 fino a oggi.

“Con ‘Solara in Festa’ – ha commentato la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari - ritornano le tagliatelle che per anni hanno rappresentato il cuore della nostra storica ‘Festa della Tagliatella’. È bello poterle gustare di nuovo, anche se il contesto è cambiato: oggi sono tante le associazioni che si sono unite per dare vita a un evento nuovo, fresco, ma con radici profonde. L’auspicio è che questa manifestazione possa diventare una tradizione, come altri appuntamenti che abbiamo lanciato o rilanciato negli ultimi anni nel territorio".

Durante entrambe le serate, a partire dalle 19, porte aperte alla migliore gastronomia: si potranno infatti gustare le ‘storiche’ tagliatelle preparate dal Circolo Ricreativo Solarese, dolci e caramelle della Tabaccheria Vizi&Sfizi, arrosticini e patatine fritte serviti dall’Associazione AVIC di Bomporto, oltre a gnocco fritto, porchetta, spiedini, crocchette di pollo e altre proposte culinarie a cura di Alimentari Duec. Non mancheranno piatti cinesi come involtini primavera, pasta cinese e ravioli proposti da Real Bar. Bevande, birra alla spina, cocktail e bibite saranno disponibili grazie a Drink&Dreams e all’Associazione Crusaders. Solara in Festa si propone come un appuntamento imperdibile per condividere momenti di convivialità e intrattenimento con amici e famiglia in una cornice accogliente e festosa.

