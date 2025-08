Bondeno, grande attesa per il gran finale di “Scorre – Il Festival” con il concerto di Irene Grandi

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO (FE) - Trent’anni di carriera non si possono condensare in poche righe. Ma il tour di Irene Grandi, che farà tappa a Bondeno domenica 7 settembre (ore 21) in piazza Garibaldi, per chiudere a livello canoro il nuovo “Scorre, il Festival”, si preannuncia come una commistione di momenti: ci sarà la parte più romantica, nella quale ricordare gli esordi dell’artista toscana, che iniziò a calcare le scene ancora giovanissima.

Ci saranno le canzoni senza tempo del primo decennio degli anni 2000, quando Irene Grandi conquistò le prime posizioni delle classifiche con “Bruci la città” e altri successi, ma ci sarà anche spazio per le sue nuove song: per esempio, i tre nuovi singoli della cantante pop, come “Universo”, che rinnova la collaborazione con Francesco Bianconi dei Baustelle, che proprio di “Bruci la città” è stato co-autore. Inoltre, non mancherà la performance sulle note di “Favole”, una canzone uscita lo scorso 11 aprile, come una sorta di “inno” per coloro che hanno sperimentato una relazione nella quale la paura era quella di impegnarsi fino in fondo.

Infine, ci saranno le note di “Fiera di me”, che è forse una canzone autobiografica di Irene Grandi, che ha deciso di celebrare anche a Bondeno i suoi meravigliosi 30 anni di carriera. Insomma, “Scorre, il Festival” si prepara ad entrare nel vivo, con il suo fitto calendario che si articolerà da venerdì 5 a lunedì 8 settembre, con quest’ultima data che prevede il recupero di un saggio di danza e tessuti aerei.

Gli altri spettacoli in piazza Garibaldi saranno quello del comico Vito, che aprirà il palinsesto venerdì 5 settembre (ore 21) con lo spettacolo: “L’altezza delle lasagne”, e la serata a tema anni ’90-2000 dal titolo “We Love 2000” in programma sabato 6 settembre, sempre alle 21. «Irene Grandi e Vito stanno trainando le prenotazioni che si sono aperte questa settimana in pinacoteca civica, a Bondeno. Sono stati in tantissimi a contattarci e a venire direttamente da noi. In una settimana abbiamo visto andare esauriti 1000 dei 1550 posti a sedere disponibili, per lo spettacolo gratuito di Irene Grandi. Per Vito le prenotazioni sono state finora circa 500, ma il tempo per assicurarsi il proprio posto non manca», spiegano il sindaco Simone Saletti e gli assessori Francesca Aria Poltronieri (cultura) e Michele Sartini (promozione del territorio).

La biglietteria è in funzione in Pinacoteca civica “G. Cattabriga” (il martedì e venerdì, ore 9,30-12). Telefono: 331-7487558. Il programma completo dell’appuntamento è disponibile sulla pagina istituzionale del Comune di Bondeno.

