Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
23 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Senza categoria > Bondeno, stanziati 70mila euro per la manutenzione di strade, marciapiedi e guard-rail

Bondeno, stanziati 70mila euro per la manutenzione di strade, marciapiedi e guard-rail

|23 Agosto 2025 | Taglio medio, | Altri Comuni, | Senza categoria

BONDENO (FE) - E’ stato approvato nell’ultima riunione di Giunta il piano di manutenzioni per marciapiedi, strade (comprese quelle bianche) e guard-rail, che riguarderà l’intero territorio comunale, e il cui appalto sfiora i 70mila euro.

Da alcuni rilievi tecnici effettuati era emersa la necessità di provvedere a manutenzioni straordinarie alle strutture di proprietà del Comune, come ad esempio i marciapiedi, le vie di comunicazione (sia asfaltate che non) e le aree pedonali. Questo allo scopo di garantire la sicurezza di pedoni e utilizzatori delle strade stesse.

Il piano di interventi è stato redatto dagli Uffici Tecnici comunali, e si articola in circa 56mila euro tra costo dei lavori da effettuare e importo di fornitura, oltre ad oneri per la sicurezza, Iva ed altre voci di spesa previste per legge. Per un totale, dunque, di circa 70mila euro.

«Abbiamo finanziato l’acquisto di materiali e il loro successivo stoccaggio, al fine di procedere celermente alle manutenzioni che si sono rese necessarie, e che risultano fondamentali anche per le strade bianche e i percorsi riservati ad un’utenza debole come i pedoni – avvertono il Sindaco Simone Saletti e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. In questi mesi i cittadini hanno potuto verificare l’asfaltatura di vari tratti di strada in precedenza ammalorati, ed abbiamo anche lavorato per implementare la sicurezza degli utenti della strada».

L’appalto prosegue idealmente la progettazione del cosiddetto “Lotto Asfalti” che era stato approvato in primavera, per un valore complessivo di 335mila euro, e che aveva riguardato dodici arterie stradali del territorio, tra il capoluogo e le frazioni. Mentre, relativamente ai guard-rail, lo scorso autunno il Comune aveva finanziato interventi a Gavello e in via per Burana, rispondendo ad alcune richieste che erano state avanzate dalla cittadinanza. 

 

Leggi anche: Cagnolina rubata a Bondeno ritrovata dai Carabinieri, denunciata 30enne

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

Lunedì 25 agosto cambia la viabilità per il "Mirandola Buskers Festival"
Da sapere
Lunedì 25 agosto cambia la viabilità per il "Mirandola Buskers Festival"
Dalle ore 15 del 25 agosto alle ore 3 del 26 agosto, divieto di transito e sosta con rimozione in centro storico.
Ammanco aMo, Platis (FI): "Basta forzature con le nomine, esiste una graduatoria valida fino al 2026"
Politica
Ammanco aMo, Platis (FI): "Basta forzature con le nomine, esiste una graduatoria valida fino al 2026"
Forza Italia avverte: "Le norme vanno rispettate, altrimenti pioveranno ricorsi".
Bologna, tre anni fa l'omicidio di Alessandra Matteuzzi
Il ricordo
Bologna, tre anni fa l'omicidio di Alessandra Matteuzzi
Il 17 settembre il giudizio in Cassazione per l'ex fidanzato Giovanni Padovani accusato dell'omicidio.
Bondeno, stanziati 70mila euro per la manutenzione di strade, marciapiedi e guard-rail
Lavori in corso
Bondeno, stanziati 70mila euro per la manutenzione di strade, marciapiedi e guard-rail
L’appalto prosegue la progettazione del cosiddetto “Lotto Asfalti” approvato in primavera, per un valore complessivo di 335mila euro.
Martedì 2 settembre a San Felice, incontro con Davide Tonelli Galliera autore del libro "Io, bambino zero"
L'iniziativa
Martedì 2 settembre a San Felice, incontro con Davide Tonelli Galliera autore del libro "Io, bambino zero"
Alle ore 21, in piazza Matteotti.
Martedì 2 settembre a San Felice, incontro con Davide Tonelli Galliera autore del libro "Io, bambino zero"
L'iniziativa
Martedì 2 settembre a San Felice, incontro con Davide Tonelli Galliera autore del libro "Io, bambino zero"
Alle ore 21, in piazza Matteotti.
Col trattore in tangenziale andiamo a comandare… alla Sagra di San Biagio
L'iniziativa
Col trattore in tangenziale andiamo a comandare… alla Sagra di San Biagio
Da Torino a San Felice sul Panaro in tre giorni
L’Emilia-Romagna in prima linea per contenere l’impatto dei lupi
Ambiente
L’Emilia-Romagna in prima linea per contenere l’impatto dei lupi
Risorse per la prevenzione e ampliato l’indennizzo dei danni indiretti agli agricoltori.
Furti di trattori agricoli, Patto per il Nord Modena: "Servono interventi concreti"
Politica
Furti di trattori agricoli, Patto per il Nord Modena: "Servono interventi concreti"
Tra le proposte, contributi a fondo perduto per l’acquisto di sistemi di localizzazione GPS da installare sui mezzi agricoli.
Aggressione al carcere Sant’Anna di Modena, feriti un agente e due detenuti
Cronaca
Aggressione al carcere Sant’Anna di Modena, feriti un agente e due detenuti
La struttura ospita quasi 600 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 372.
Grave malore per un turista a Fanano, Platis (FI): "L'automedica arrivata 21 minuti dopo l'ambulanza"
Politica
Grave malore per un turista a Fanano, Platis (FI): "L'automedica arrivata 21 minuti dopo l'ambulanza"
Forza Italia depositerà in Regione una dettagliata interrogazione sul caso.
Domenica 24 agosto alla Festa provinciale dell’unità di Modena si parla di politica agricola e dazi con l’assessore regionale Mammi
Vestiti, usciamo
Domenica 24 agosto alla Festa provinciale dell’unità di Modena si parla di politica agricola e dazi con l’assessore regionale Mammi
La Festa sarà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 18.30, e domenica 7 settembre anche a pranzo per la Pastasciutta antifascista, restando invece chiusa lunedì 25 agosto e lunedì 8 settembre.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Diego Borella morto sul set di Emily in Paris a Venezia, era l'assistente alla regia
Diego Borella morto sul set di Emily in Paris a Venezia, era l'assistente alla regia
MotoGp, Marquez vince la Sprint in Ungheria davanti a Di Giannantonio. Delude Bagnaia
MotoGp, Marquez vince la Sprint in Ungheria davanti a Di Giannantonio. Delude Bagnaia
Terni, ex finanziere trovato morto in garage con ferita al collo
Terni, ex finanziere trovato morto in garage con ferita al collo
Sinner, cosa farà dopo il tennis? "Mi piacerebbe gareggiare con le macchine"
Sinner, cosa farà dopo il tennis? "Mi piacerebbe gareggiare con le macchine"
Lavoro, in Sardegna sale occupazione ma più disoccupati e precari
Lavoro, in Sardegna sale occupazione ma più disoccupati e precari
Chiara Ferragni esce allo scoperto, la prima foto social con Tronchetti Provera
Chiara Ferragni esce allo scoperto, la prima foto social con Tronchetti Provera
Salerno, donna trovata morta in casa a Montecorvino Rovella: si cerca l'ex compagno
Salerno, donna trovata morta in casa a Montecorvino Rovella: si cerca l'ex compagno
Salvini-Macron, Lega: "Problema chiuso se capo Eliseo smentisce di voler inviare soldati europei in Ucraina"
Salvini-Macron, Lega: "Problema chiuso se capo Eliseo smentisce di voler inviare soldati europei in Ucraina"
Alcaraz, telecamere 'spia' a New York: la reazione furiosa di Carlos
Alcaraz, telecamere 'spia' a New York: la reazione furiosa di Carlos
Rose Villain ricorda la mamma scomparsa: "Era impossibile non amarti"
Rose Villain ricorda la mamma scomparsa: "Era impossibile non amarti"
Calabria, centrosinistra ufficializza candidatura di Tridico
Calabria, centrosinistra ufficializza candidatura di Tridico
Meloni ha sciolto le riserve: rinviato il viaggio nell'Indo-Pacifico per seguire la crisi Ucraina
Meloni ha sciolto le riserve: rinviato il viaggio nell'Indo-Pacifico per seguire la crisi Ucraina
MotoGp, pole di Marquez anche in Ungheria: la griglia di partenza
MotoGp, pole di Marquez anche in Ungheria: la griglia di partenza
Djokovic polemico: "I giocatori si lamentano dei calendari? Non fanno niente per cambiarli"
Djokovic polemico: "I giocatori si lamentano dei calendari? Non fanno niente per cambiarli"
Mondiali calcio a 7, l'Italia vola ai quarti. Oggi il big match contro l'Argentina
Mondiali calcio a 7, l'Italia vola ai quarti. Oggi il big match contro l'Argentina
Nuove tensioni tra le due Coree, da soldati Seul colpi di avvertimento al confine
Nuove tensioni tra le due Coree, da soldati Seul colpi di avvertimento al confine
Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
MotoGp, super Marquez centra la pole anche in Ungheria. Disastro Bagnaia, partirà quindicesimo
MotoGp, super Marquez centra la pole anche in Ungheria. Disastro Bagnaia, partirà quindicesimo
Ubriaca alla sagra vuole bere ancora, morde un uomo che la invita ad allontanarsi e dente resta conficcato nel braccio
Cronaca
Ubriaca alla sagra vuole bere ancora, morde un uomo che la invita ad allontanarsi e dente resta conficcato nel braccio
Filippo Magnini nel cast di Ballando con le stelle: "Milly arrivo"
Filippo Magnini nel cast di Ballando con le stelle: "Milly arrivo"

Rubriche

Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo

SALUTE

Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
West Nile, altri due morti nel Lazio e 8 nuovi casi
West Nile, altri due morti nel Lazio e 8 nuovi casi
Farmaci israeliani nel cestino, il video-choc: le scuse di dottoressa e infermiera
Farmaci israeliani nel cestino, il video-choc: le scuse di dottoressa e infermiera
West Nile, Ecdc: Italia Paese più colpito, qui 82% dei casi in Europa
West Nile, Ecdc: Italia Paese più colpito, qui 82% dei casi in Europa
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Bassetti minacciato di morte: "Capita quando la politica invade il campo della scienza"
Bassetti minacciato di morte: "Capita quando la politica invade il campo della scienza"
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"

Sul Panaro on air

    • WatchSospette iregolarità nella gestione del Comune di San Prospero, l'opposizione vuole vederci chiaro
    • WatchScandalo Amo contanti e bancomat, Forza Italia porta il caso in Procura
    • WatchCentro antiviolenza a Medolla - Cos'è, come funziona e che aiuto ti può dare

    • ATTUALITÀ

    Turismo, Coppola (Federalberghi Capri): "Stagione buona, ma leggero calo su 2024"
    Turismo, Coppola (Federalberghi Capri): "Stagione buona, ma leggero calo su 2024"
    Dazi, Martellozzo (Bellussi): "15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco"
    Dazi, Martellozzo (Bellussi): "15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco"
    SpaceX lancia il misterioso aereo spaziale X-37B: segreti militari e innovazioni tecnologiche in orbita
    SpaceX lancia il misterioso aereo spaziale X-37B: segreti militari e innovazioni tecnologiche in orbita
    Google rivoluziona la ricerca: arriva l'AI Mode con funzionalità di 'Assistente Personale'
    Google rivoluziona la ricerca: arriva l'AI Mode con funzionalità di 'Assistente Personale'
    Il paradosso dell'AI Generativa: il 95% dei progetti fallisce e il futuro potrebbe essere decentralizzato
    Il paradosso dell'AI Generativa: il 95% dei progetti fallisce e il futuro potrebbe essere decentralizzato
    ROG Xbox Ally, data di uscita delle nuove portatili Xbox
    ROG Xbox Ally, data di uscita delle nuove portatili Xbox
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la recensione
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la recensione
    CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza
    CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza
    Volvo: vendite in calo del 14% a luglio 2025
    Volvo: vendite in calo del 14% a luglio 2025
    BMW M850i Edition M Heritage: l’essenza esclusiva della Gran Coupe
    BMW M850i Edition M Heritage: l’essenza esclusiva della Gran Coupe
    Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada
    Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada
    Dazi, Caffo (Consorzio nazionale Grappa): "Ci aspettavamo esenzione per superalcolici, speriamo in spiragli"
    Dazi, Caffo (Consorzio nazionale Grappa): "Ci aspettavamo esenzione per superalcolici, speriamo in spiragli"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.

    chiudi