Bondeno, stanziati 70mila euro per la manutenzione di strade, marciapiedi e guard-rail

BONDENO (FE) - E’ stato approvato nell’ultima riunione di Giunta il piano di manutenzioni per marciapiedi, strade (comprese quelle bianche) e guard-rail, che riguarderà l’intero territorio comunale, e il cui appalto sfiora i 70mila euro.

Da alcuni rilievi tecnici effettuati era emersa la necessità di provvedere a manutenzioni straordinarie alle strutture di proprietà del Comune, come ad esempio i marciapiedi, le vie di comunicazione (sia asfaltate che non) e le aree pedonali. Questo allo scopo di garantire la sicurezza di pedoni e utilizzatori delle strade stesse.

Il piano di interventi è stato redatto dagli Uffici Tecnici comunali, e si articola in circa 56mila euro tra costo dei lavori da effettuare e importo di fornitura, oltre ad oneri per la sicurezza, Iva ed altre voci di spesa previste per legge. Per un totale, dunque, di circa 70mila euro.

«Abbiamo finanziato l’acquisto di materiali e il loro successivo stoccaggio, al fine di procedere celermente alle manutenzioni che si sono rese necessarie, e che risultano fondamentali anche per le strade bianche e i percorsi riservati ad un’utenza debole come i pedoni – avvertono il Sindaco Simone Saletti e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. In questi mesi i cittadini hanno potuto verificare l’asfaltatura di vari tratti di strada in precedenza ammalorati, ed abbiamo anche lavorato per implementare la sicurezza degli utenti della strada».

L’appalto prosegue idealmente la progettazione del cosiddetto “Lotto Asfalti” che era stato approvato in primavera, per un valore complessivo di 335mila euro, e che aveva riguardato dodici arterie stradali del territorio, tra il capoluogo e le frazioni. Mentre, relativamente ai guard-rail, lo scorso autunno il Comune aveva finanziato interventi a Gavello e in via per Burana, rispondendo ad alcune richieste che erano state avanzate dalla cittadinanza.

Leggi anche: Cagnolina rubata a Bondeno ritrovata dai Carabinieri, denunciata 30enne