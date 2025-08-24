Calcio, Carpi: 1-1 contro la Juventus Next Gen nella prima giornata di campionato
TABELLINO
AC Carpi - Juventus Next Gen 1-1
Reti: 76′ Cortesi (C), Vacca 90’+4 (J).
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Zagnoni; Stanzani (dal 60′ Amayah), Casarini (dal 74′ Verza), Rosetti, Cecotti; Cortesi (90’+3 Sall), Arcopinto (dal 74′ Forte); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Furghieri, Panelli, Pitti, Visani, Rigo, Figoli. All. Cassani.
Juventus Next Gen (3-5-2): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia (dall’89’ Anghelè); Cudrig (dal 46′ Perotti), Faticanti, Macca (dall’89’ Vacca), Owusu (dal 60′ Amaradio), Puczka; Deme (dal 65′ Okoro), Guerra. A disposizione: Scaglia S., Bruno, Martinez, Van Aarle, Savio, Crapisto, Ngana, Pagnucco, Pugno. All. Brambilla.
Arbitro: Sig. Zago sez. Conegliano/ Assistenti: Daghetta– Martinelli/ 4° Ufficiale Sig. Terribile (Bassano del Grappa)/ Operatore FVS Sig.ra Hader (Ravenna)
Ammoniti: Cortesi (C), Lombardi (C), Perotti (J), Owusu (J), Deme (J), Pedro Felipe (J).
Recupero: 2’ p.t.; 6’ s.t
