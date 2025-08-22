Carpi, sabato 23 agosto nuovi interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private

CARPI - A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, sabato 23 agosto saranno effettuati nuovi interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private delle zone circostanti le vie Bobbio, Leopardi e Minghetti in città, e dell’area intorno alla Polisportiva a San Marino.

La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, venerdì 22 agosto.

I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono nell’arco della giornata fino al completamento dell’area.

I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.

L’intervento che ha al centro via Bobbio, a Cibeno, viene effettuato nell’area compresa tra le vie Griduzza e Canalvecchio e la statale Motta.

L’intervento che ha al centro via Leopardi viene effettuato nell’area compresa tra le vie Foscolo, Pascoli, Vespucci e Ugo da Carpi.

La terza area cittadina interessata dalla disinfestazione è quella che ha al centro via Minghetti ed è compresa tra le vie Lama di Quartirolo interna, Cattaneo, Meloni di Quartirolo, Muratori, Macchiavelli e Pisacane.

A San Marino l’intervento riguarderà l’area della polisportiva e le aree verdi private comprese nel primo tratto di traversa San Lorenzo e delle vie del Melo e del Pesco.

L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni.

I cittadini possono contribuire a limitare la diffusione delle zanzare rimuovendo i potenziali focolai larvali: vanno eliminati i ristagni d’acqua in balconi e giardini e svuotati i sottovasi; è necessario utilizzare con regolarità i prodotti larvicidi nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e nei luoghi dove non è possibile eliminare le raccolte d’acqua, comprese fontane e piscine non in esercizio. La periodicità dei trattamenti dipende dal tipo di prodotto utilizzato e occorre ripeterli in caso di pioggia. Per contrastare le zanzare riducendo l’utilizzo di larvicidi è utile anche installare una zanzariera nei tombini dei cortili privati; tenere sgombri i cortili da erbacce e rifiuti di ogni genere sistemandoli in modo da evitare ristagni di acqua; mantenere le grondaie pulite. I prodotti larvicidi si trovano in farmacia ma si possono ritirare anche negli uffici comunali di via Peruzzi (al secondo piano), dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio (lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13)

Ugualmente importante è evitare di farsi pungere facendo attenzione, quindi, alla protezione personale adottando in casa accorgimenti come zanzariere, zampironi ed elettroemanatori, e proteggendosi all’aperto con repellenti (certificati).

Leggi anche: Carpi, nuove disinfestazioni in aree verdi private