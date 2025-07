Cispadana, Negro (Pd): “Soddisfatti della risposta dell’assessora Priolo sull’avanzamento dell’iter”

Questa la dichiarazione in sede consigliare di Paolo Negro, capogruppo del gruppo Liste Civiche Pd Bassa Modenese, a seguito della risposta all’interrogazione dell’assessora regionale Irene Priolo presentata dal gruppo in Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, volta a dar conto dello stato dell’arte in merito all’iter della Cispadana:

“Siamo soddisfatti della risposta esaustiva dell’assessora regionale Irene Priolo su tutti i temi che abbiamo posto relativi all’avanzamento dell’iter della Cispadana, ossia: lo stato dell’arte dell’iter - sofferto - della gara in corso per l’affidamento della gestione dell’autostrada A22, il tema dell’equilibrio del piano finanziario della Cispadana, il completamento dell'iter del progetto esecutivo dell’infrastruttura. Risposta dell’Assessora che se, da un lato, ha dato conferma della stringente connessione fra il rinnovo della concessione dell’Autostrada A22 e la realizzazione della Cispadana, anche per sciogliere definitivamente il nodo dei tempi, dall’altra, mette in chiaro che, una volta terminato l'iter - in capo al Ministero dei Trasporti - di rinnovo della concessione di A22, si pongono anche le condizioni dell'equilibrio finanziario della Cispadana, quindi anche della conclusione del suo iter progettuale, per la sua realizzazione. Un punto di chiarimento importante. Incalziamo quindi tutti gli attori a fare la propria parte, a partire dal Governo che ora ha in capo il nodo principale”.