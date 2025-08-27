Digiuno contro il genocidio a Gaza, Maria Costi (PD): “Vicini all’iniziativa dei sanitari”
MODENA - La consigliera regionale Maria Costi del gruppo regionale del Partito Democratico esprime il proprio sostegno all’iniziativa promossa dal gruppo Sanitari per Gaza, che giovedì 28 agosto vedrà in tutta Italia – e anche in Emilia-Romagna – una giornata di digiuno collettivo per richiamare l’attenzione sul dramma umanitario in corso in Palestina e sul rispetto del diritto internazionale.
“Le immagini e le notizie che arrivano da Gaza ci parlano di una crisi umanitaria che non può lasciarci indifferenti – sottolinea Costi –. Come rappresentanti delle istituzioni, come cittadini e come esseri umani, abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce. Domani il digiuno promosso dai sanitari in tutta Italia diventa un gesto simbolico, ma fortissimo: un appello alla coscienza collettiva per la fine delle violenze e per garantire il rispetto del diritto internazionale, l'incolumità dei medici e operatori sanitari che operano nella Striscia di Gaza che in centinaia sono decedute sotto i bombardamenti e gli attacchi dell'esercito israeliano, e l'ingresso di aiuti umanitari per sfamare la popolazione civile, stremata e ridotta alla fame dal Governo di Netanyahu".
Costi rimarca inoltre come l’Emilia-Romagna, terra di solidarietà e diritti, debba continuare a farsi promotrice di azioni e iniziative volte alla costruzione della pace: “Il digiuno non è solo rinuncia, ma testimonianza. È un modo per metterci accanto a chi soffre, per chiedere con forza che si rispettino i principi fondamentali di umanità, giustizia e del diritto internazionale. Mi unisco quindi all’invito dei sanitari, convinta che solo attraverso l’impegno comune e il dialogo potremo costruire un futuro di pace”.
