È morto Pippo Baudo, il presentatore aveva 89 anni

Figura simbolo della televisione italiana, Pippo Baudo ha guidato tredici edizioni del Festival di Sanremo e numerosi programmi entrati nella storia, da Canzonissima a Domenica in. La notizia della sua scomparsa, riportata dall’ANSA e confermata dal suo avvocato e amico di lunga data Giorgio Assumma, ha subito fatto il giro del Paese.

Il conduttore si è spento serenamente al Campus Biomedico di Roma, circondato dall’affetto dei familiari e confortato dai sacramenti.

La sua ultima apparizione pubblica risale alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore: sorridente, sebbene in sedia a rotelle, era stato immortalato tra amici e colleghi. Pippo Baudo, conosciuto da tutti come il “re dei presentatori”, è morto a 89 anni. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, è stato un protagonista assoluto della scena televisiva per oltre sei decenni, tanto da ricevere nel 2021 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, il massimo riconoscimento al merito civile.

Con i suoi 13 Sanremo, di cui cinque consecutivi negli anni ’90, e un fiuto unico per i talenti emergenti – da Laura Pausini a Lorella Cuccarini – Baudo ha segnato la storia della televisione italiana. Appassionato di musica, avrebbe voluto fare il direttore d’orchestra: “Un sogno che non sono riuscito a realizzare – raccontava – anche se ho sempre invidiato la bravura del mio grande amico Pippo Caruso”.

La sua carriera, lunga e poliedrica, conta oltre 150 programmi tra cui Settevoci, Fantastico, Serata d’onore e Novecento. Ha portato alla ribalta decine di artisti, tra cui Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Al Bano, Gigi D’Alessio e persino il Trio Lopez-Marchesini-Solenghi. Amava ricordare con rimpianto di non aver mai avuto occasione di lavorare con Raffaella Carrà.

Baudo non è stato solo uomo di spettacolo: da direttore dello Stabile di Catania a intellettuale curioso, nei suoi programmi ha dato spazio anche a scrittori, registi e protagonisti della cultura come Moravia, Montanelli e Oriana Fallaci. Laureato in giurisprudenza, decise presto di lasciare la Sicilia per inseguire il sogno televisivo a Roma. L’esordio arrivò quasi per caso nel 1966 con Settevoci, trampolino che lo consacrò al grande pubblico.

La sua carriera non è stata priva di episodi controversi: dall’attentato dinamitardo alla villa di Santa Tecla nel 1991, in seguito alle sue prese di posizione contro la mafia, alle polemiche scatenate da Fantastico 7 per gli sketch satirici su Khomeini e Craxi, che provocarono incidenti politici e l’esilio televisivo di Beppe Grillo.

Indimenticabile anche l’aneddoto che lui stesso raccontava su Roberto Benigni, che a Sanremo lo coinvolse in un siparietto provocatorio, tanto da finire persino in Parlamento.

Nella sua vita privata, Baudo ha avuto cinque grandi amori: Mirella Adinolfi (madre di Alessandro, riconosciuto dopo molti anni), Angela Lippi (da cui è nata Tiziana), Alida Chelli, Adriana Russo e Katia Ricciarelli, sposata nel 1986 con nozze da favola a Catania e da cui divorziò nel 2007.

Nel 2019 la Rai gli aveva dedicato la serata speciale Buon Compleanno... Pippo, per celebrare i suoi 60 anni di carriera.

Con oltre mezzo secolo di televisione alle spalle, Pippo Baudo resta per tutti “Superpippo”: un maestro dello spettacolo, un talent scout unico, e soprattutto il volto che ha accompagnato intere generazioni di italiani.