Gaza, Liste Civiche-Pd e M5S Bassa Modenese: “Anche l’Unione fa sentire la propria voce”

I consiglieri del centrosinistra e il presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Mattia Veronesi, hanno commentato l'approvazione nell'ultimo Consiglio dell'Unione della mozione, a prima firma di quest'ultimo, per chiedere di unirsi ai vari appelli per il riconoscimento dello Stato di Palestina come punto di partenza cruciale per la soluzione del conflitto in Medio Oriente:

"Le immagini di ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza e delle violenze avvenute recentemente in Cisgiordania ai danni di attivisti palestinesi non possono lasciarci indifferenti rispetto allo scenario che oggi attraversa il Medio Oriente - commentano - ed è quindi un atto importante quello approvato in occasione dell'ultimo consiglio dell'Unione, col quale anche i Comuni del nostro territorio si uniscono alla richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina. Questo ordine del giorno nasce sulla scorta dell'iniziativa promossa da diverse organizzazioni di volontariato e della società civile che hanno portato tale istanza in vari consigli comunali del nostro Paese - proseguono - che vede il riconoscimento di uno stato palestinese, per altro recentemente annunciato da Paesi come Francia, Regno Unito e Canada, ai quali crediamo dovrebbe unirsi senza ambiguità anche l'Italia, quale primo passo per aprire un percorso di pace e di garanzia dei diritti umani in medio oriente, oltre a rilanciare i negoziati per una soluzione che preveda la prospettiva di due popoli e due stati. Auspichiamo quindi che l'Unione, seppur nel proprio alveo di competenza istituzionale - concludono - possa attivarsi non solo per dare massima visibilità ai contenuti della mozione votata in Consiglio, ma anche mettendo in campo iniziative utili allo scopo di far sentire la propria voce rispetto alla necessità di riconoscere a livello internazionale la Palestina e condannare il genocidio perpetrato del governo israeliano ai danni della popolazione civile della Striscia".