Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
22 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre

Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre

|22 Agosto 2025

(Adnkronos) - I nuovi trend viaggiano sui social: unghie glitterate, con tonalità di tendenza tipo mocha musse (il colore del 2025 secondo Pantone), o a tema con decorazioni che sembrano micro opere d'arte. Il mondo di gel e smalti semipermanenti è potenzialmente infinito, una fucina di idee creative che inondano Instagram, Pinterest, TikTok. Passione trasversale che attrae dalle teenager alle donne over 40. Ma dall'1 settembre è in arrivo un cambiamento importante per questi trattamenti molto richiesti, che inciderà sull'attività dei saloni di estetica e nail: per effetto dell'entrata in vigore di un regolamento Ue saranno messi al bando due composti chimici comunemente impiegati per gel e smalti semipermanenti che prevedono l'utilizzo sotto luce UV per farli indurire. Le due sostanze sono ora classificate come potenzialmente "tossiche", informano gli addetti ai lavori, e di conseguenza non si potranno più utilizzare.    Si tratta di "importanti novità che coinvolgono direttamente il mondo dell'estetica e in particolare i trattamenti nail", si spiega in un focus della Cgia di Mestre. In pratica, la Commissione europea ha aggiornato un allegato del Regolamento Clp che disciplina la classificazione ed etichettatura di sostanze chimiche pericolose. Tra le sostanze interessate dalle modifiche figurano: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, in sigla Tpo, che è "un fotoiniziatore essenziale per la polimerizzazione degli smalti in gel sotto luce UV"; e Dimethyltolylamine (N,N-dimetil-4-metilanilina), "un condizionante che migliora l'adesione dei prodotti come primer e gel".  Entrambe le sostanze sono ora classificate come 'Repr. Cat 1B'. Di che cosa si tratta lo spiega una portavoce della Commissione europea: "Indica che una sostanza è presunta tossica per la riproduzione umana, principalmente sulla base di studi sugli animali". Le sostanze così classificate "non possono essere utilizzate nei prodotti cosmetici, a meno che non sia stata concessa una deroga specifica. Per i composti Tpo e Dmpt non è stata richiesta né concessa alcuna deroga". Di conseguenza, prosegue, entrambe le sostanze sono state "aggiunte all'elenco degli ingredienti vietati nei cosmetici". Il cambiamento va accolto in un modo costruttivo, secondo gli esperti. "In un momento di grande inquinamento chimico-ambientale a livello internazionale - dalle radiazioni che assorbiamo attraverso computer e telefonini alle radiazioni di un sole che sta 'cambiando', fino alle innumerevoli sostanze chimiche con cui veniamo a contatto - noi subiamo diverse aggressioni. E quando sappiamo che una cosa è potenzialmente rischiosa va eliminata - commenta all'Adnkronos Salute Carla Scesa, chimico e docente di cosmetologia - Penso che gli interessi sia economici che di bellezza possano indurre a fare ricerca, a trovare nuove forme più sicure. Una spinta per tutti. Le proibizioni non vanno prese in senso negativo, dunque, ma come uno spunto per andare avanti".   Il divieto, conferma la portavoce della Commissione Europea, si applica a partire dall'1 settembre 2025, data oltre la quale i prodotti cosmetici contenenti le sostanze in questione non potranno più essere immessi né messi a disposizione sul mercato dell'Ue. "L'applicazione del divieto, comprese le eventuali sanzioni, è di competenza delle autorità di ogni Stato membro. Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale e possono variare da Paese a Paese, ma devono comunque essere efficaci, proporzionate e dissuasive".  Per le due sostanze classificate come potenzialmente tossiche c'è sia il divieto di immissione sul mercato che il divieto di utilizzo nei centri. Per quanto riguarda le aziende del settore cosmetico, Cosmetica Italia riferisce di aver informato le sue associate con due circolari (una di gennaio 2024 e una di maggio 2025) sul cambiamento normativo, ricordando i contenuti del divieto e anche che dall'1 settembre i prodotti che risulteranno essere ancora in distribuzione non potranno più essere venduti e dovranno essere ritirati dal mercato.   Per gli estetisti, si legge nel focus sul portale della Cgia di Mestre, "l'aspetto più rilevante è che non sarà più possibile utilizzare questi prodotti nemmeno se già in possesso, poiché il regolamento europeo si applica anche agli 'utilizzatori finali', cioè tutti i professionisti che impiegano le sostanze nell'ambito delle proprie attività. Questo implica che gli operatori dovranno verificare la composizione dei prodotti in uso ed eventualmente confrontarsi con i fornitori per chiarimenti". Non viene invece "specificato dalla normativa se i prodotti non conformi vadano restituiti ai fornitori o smaltiti in autonomia: questo aspetto" è "oggetto di accordi tra le parti". Sicuramente, però, dall'1 settembre dovrà iniziare l'era 'Tpo free'.   Sanzioni, sequestri e confische". Ecco "quello che aspetta l'estetista nel caso non si attenga all'obbligo di legge di divieto di uso di prodotti di smalti semi permanenti per le unghie che contengono determinate sostanze", dice all'Adnkronos/Labitalia, Roberto Papa, segretario nazionale Confestetica, Associazione nazionale estetisti. "Il fabbricante onesto e professionale di smalto semipermanente per le unghie già dal 2023 doveva smettere di usare i prodotti per la produzione perché già si sapeva che sarebbe scattato il divieto", osserva Papa. "La categoria deve fare molta attenzione a eventuali svendite fatte negli ultimi mesi dai produttori. Si rischia di acquistare a buon prezzo prodotti che non si possono più usare dall'1 settembre".  "Lo smaltimento delle eventuali scorte di prodotti vietati che il centro estetico ha - spiega ancora - deve farlo il fornitore che è obbligato a sostituire il prodotto con quello 'in regola' con la legge. Fermo restando che il fornitore stesso rischia di fallire nel momento in cui è chiamato a riprendere indietro grosse quantità di prodotto. Una situazione questa che si presenta nel caso di più centri estetici clienti".  Parlando della normativa ValItalia pmi, sindacato dei datori di lavoro, rimarca che "è importante leggere attentamente le etichette dei prodotti e affidarsi a professionisti seri per evitare rischi per la salute. La normativa che regola il settore della ricostruzione e decorazione unghie in Italia, e in particolare l'uso del gel per unghie, è complessa e in parte demandata alle singole regioni. Esiste una distinzione tra l'attività di onicotecnica e l'attività di estetista". L'estetista può applicare smalti e decorazioni, ma non effettuare ricostruzioni che comportino l'allungamento dell'unghia naturale. L'onicotecnica si occupa di allungamento e ricostruzione unghie,che include l'applicazione di gel (non esiste una legge che vieti il trattamento su minori, ma molti professionisti preferiscono non eseguirlo sotto una certa età, solitamente 16 anni). I prodotti usati devono essere sicuri per la salute umana, registrati al portale Cpnp prima di essere immessi sul mercato, e non contenere determinate sostanze pericolose, come il Tpo. Le etichette devono riportare l'elenco completo degli ingredienti, i dati del produttore o importatore, il numero di lotto e le indicazioni d'uso.  "Sicuramente" i divieti che scatteranno sono "una misura di tutela importante per la salute", che "va rispettata al di là di ogni ragione economica. Bisognerà verificare, e saremo attenti in tal senso, che anche nei saloni e nei centri estetici siano altrettanto attenti. Ci auguriamo che i fornitori sostituiscano tali prodotti con altri Tpo free senza eccessivi aggravi che, ovviamente, si ripercuoterebbero sui consumatori. I consumatori devono chiedere all'operatore del centro estetico di prendere visione del prodotto utilizzato per accertarsi che sia Tpo free", spiega Giovanna Capuzzo vicepresidente Federconsumatori.  "Per chi invece utilizza questi prodotti a casa è necessario controllare l'etichetta che riporta gli ingredienti (Inci) del prodotto. Se trovate scritto Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, Tpo o Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, il prodotto non potrà più essere usato".  "Le aziende - conclude - stanno aggiornando le formule, ma è bene stare con gli occhi ben aperti in questa fase di transizione per non imbattersi in prodotti fuori legge. Nel caso si riscontrassero irregolarità consigliamo di rivolgersi ai vigili, o ai carabinieri per segnalare i prodotti irregolari ancora in commercio". [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

San Felice, si riqualifica l'area verde della rotonda di Rivara
Lavori in corso
San Felice, si riqualifica l'area verde della rotonda di Rivara
Per quattro anni la ditta Mediplants si prenderà cura dell’area verde, senza percepire alcun compenso, e in cambio esporrà un cartello di sponsorizzazione
IAT diffuso, 16 attività della Bassa forniranno informazioni turistiche
La novità
IAT diffuso, 16 attività della Bassa forniranno informazioni turistiche
Su richiesta di Ucman, dalla Provincia di Modena è arrivato il riconoscimento ufficiale del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) diffuso
Modena, ruota panoramica ferma per un'inchiesta nell'ambito di giostre non omologate
Il caso
Modena, ruota panoramica ferma per un'inchiesta nell'ambito di giostre non omologate
Il codice identificativo dell’attrazione è stato messo sotto sequestro nel corso di un’indagine di cui si sta occupando la Procura di Torino
Terapia intensiva del Policlinico, Aseop dona cuffie e occhiali specifici per i pazienti ricoverati e vigili
La solidarietà
Terapia intensiva del Policlinico, Aseop dona cuffie e occhiali specifici per i pazienti ricoverati e vigili
L'obiettivo è quello di gestire l’inquinamento acustico e luminoso e creare un ambiente più confortevole
Gli italiani tornano a casa dalle vacanze, attesi oltre 12 milioni di spostamenti nel weekend
Traffico e viabilità
Gli italiani tornano a casa dalle vacanze, attesi oltre 12 milioni di spostamenti nel weekend
Questo fine settimana bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 agosto, nella mattinata di sabato 23 agosto e nell’intera giornata di domenica 24
E’ scomparsa Michelina Borsari, punto di riferimento e ispirazione del Festivalfilosofia
L'addio
E’ scomparsa Michelina Borsari, punto di riferimento e ispirazione del Festivalfilosofia
E' stata per 16 anni direttrice scientifica della manifestazione e precedentemente della Fondazione Collegio San Carlo, legando la sua attività a format innovativi in campo culturale
Caso aMo, Platis (FI): "Quasi 600mila euro di maxi-consulenze spuntate nottetempo"
Politica
Caso aMo, Platis (FI): "Quasi 600mila euro di maxi-consulenze spuntate nottetempo"
Nota stampa del vicecoordinatore regionale di Forza Italia
Trenitalia, nel 2025 già consegnati 61 treni regionali per 500 milioni di euro
La novità
Trenitalia, nel 2025 già consegnati 61 treni regionali per 500 milioni di euro
In Emilia-Romagna, dove il servizio è gestito da Trenitalia Tper, nell’ultimo biennio sono entrati in servizio 12 nuovi treni elettrici mono piano
Nonantola, cerca lavoro tramite i social ma le vengono chieste foto hot
Cronaca
Nonantola, cerca lavoro tramite i social ma le vengono chieste foto hot
E' quanto accaduto ad una ragazza che aveva pubblicato su Facebook un annuncio con l'obiettivo di trovare un'occupazione part-time
Strade modenesi, "Patto per il Nord": "Buche e rattoppi, situazione insostenibile"
Politica
Strade modenesi, "Patto per il Nord": "Buche e rattoppi, situazione insostenibile"
"Patto per il Nord" Modena denuncia l’abbandono e chiede interventi immediati
San Felice, venerdì 29 agosto presentazione del libro "La casa grande" di Alessandra Mantovani
L'iniziativa
San Felice, venerdì 29 agosto presentazione del libro "La casa grande" di Alessandra Mantovani
Appuntamento alle ore 21 in piazza Matteotti
Dal 29 agosto al 1° settembre seconda edizione della Sagra della Tagliatella Finalese
Vestiti, usciamo
Dal 29 agosto al 1° settembre seconda edizione della Sagra della Tagliatella Finalese
Grande novità è la prima edizione di “Miss Tagliatella”, divertente sfilata aperta a chiunque voglia partecipare con spirito allegro e creativo
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Anarchici, lettera minacce a Il Tempo. Cerno: "Non ci fate paura"
Anarchici, lettera minacce a Il Tempo. Cerno: "Non ci fate paura"
Una città 'spegne' gli smartphone: "Meno schermo, più riposo"
Una città 'spegne' gli smartphone: "Meno schermo, più riposo"
Deftones, in ‘Private Music’ l’equilibrio perfetto tra grazia e ferocia
Deftones, in ‘Private Music’ l’equilibrio perfetto tra grazia e ferocia
Us Open, da Djokovic a Paolini il programma della prima giornata. Ecco quando toccherà a Sinner
Us Open, da Djokovic a Paolini il programma della prima giornata. Ecco quando toccherà a Sinner
Lil Nas X arrestato a Los Angeles, trovato in strada in mutande e stivali da cowboy
Lil Nas X arrestato a Los Angeles, trovato in strada in mutande e stivali da cowboy
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Israele, Katz: "Se Hamas non si arrende distruggeremo Gaza City"
Israele, Katz: "Se Hamas non si arrende distruggeremo Gaza City"
Meteo weekend variabile tra sole e acquazzoni: temperature in calo ovunque
Meteo weekend variabile tra sole e acquazzoni: temperature in calo ovunque
Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 7,5 nelle regioni antartiche e nel Canale di Drake
Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 7,5 nelle regioni antartiche e nel Canale di Drake
Fratelli Menendez, negata libertà vigilata a Erik: oggi decisione sul fratello Lyle
Fratelli Menendez, negata libertà vigilata a Erik: oggi decisione sul fratello Lyle
Italia-Slovacchia ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv
Italia-Slovacchia ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv
MotoGp Ungheria, oggi prove libere e pre-qualifiche: orario e dove vederle in tv e streaming
MotoGp Ungheria, oggi prove libere e pre-qualifiche: orario e dove vederle in tv e streaming
Ucraina, Zelensky 'avvertito' da Vance alla Casa Bianca: "Comportati bene"
Ucraina, Zelensky 'avvertito' da Vance alla Casa Bianca: "Comportati bene"
L'occupazione di Gaza City e nuovi insediamenti in Cisgiordania: le mosse di Netanyahu nella guerra Israele-Hamas
Cronaca
L'occupazione di Gaza City e nuovi insediamenti in Cisgiordania: le mosse di Netanyahu nella guerra Israele-Hamas
Usa, sparatoria a Philadelphia nell'università di Papa Leone XIV: studenti barricati
Usa, sparatoria a Philadelphia nell'università di Papa Leone XIV: studenti barricati
Trump, corte d'appello New York annulla maxi-multa da mezzo miliardo
Trump, corte d'appello New York annulla maxi-multa da mezzo miliardo
Fiorentina, Pioli batte 3-0 il Polissya e blinda la fase campionato di Conference
Fiorentina, Pioli batte 3-0 il Polissya e blinda la fase campionato di Conference
Superenalotto, numeri e combinazione vincente del 21 agosto
Superenalotto, numeri e combinazione vincente del 21 agosto
Roberta Rei racconta il dolore per l'aborto: "Tutto smette di avere senso"
Roberta Rei racconta il dolore per l'aborto: "Tutto smette di avere senso"
Millie Bobby Brown è mamma, ha adottato una bambina con Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown è mamma, ha adottato una bambina con Jake Bongiovi

Rubriche

Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo

SALUTE

Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Bassetti minacciato di morte: "Capita quando la politica invade il campo della scienza"
Bassetti minacciato di morte: "Capita quando la politica invade il campo della scienza"
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Malore Sinner, il medico fisiatra: "Stress fisico e alte temperature mix rischioso"
Malore Sinner, il medico fisiatra: "Stress fisico e alte temperature mix rischioso"
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Sesso, il rischio corre sui social: alert sui rimedi 'creativi' per la contraccezione
Sesso, il rischio corre sui social: alert sui rimedi 'creativi' per la contraccezione
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto

Sul Panaro on air

    • WatchSospette iregolarità nella gestione del Comune di San Prospero, l'opposizione vuole vederci chiaro
    • WatchScandalo Amo contanti e bancomat, Forza Italia porta il caso in Procura
    • WatchCentro antiviolenza a Medolla - Cos'è, come funziona e che aiuto ti può dare

    • ATTUALITÀ

    CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza
    CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza
    Volvo: vendite in calo del 14% a luglio 2025
    Volvo: vendite in calo del 14% a luglio 2025
    BMW M850i Edition M Heritage: l’essenza esclusiva della Gran Coupe
    BMW M850i Edition M Heritage: l’essenza esclusiva della Gran Coupe
    Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada
    Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada
    Dazi, Caffo (Consorzio nazionale Grappa): "Ci aspettavamo esenzione per superalcolici, speriamo in spiragli"
    Dazi, Caffo (Consorzio nazionale Grappa): "Ci aspettavamo esenzione per superalcolici, speriamo in spiragli"
    ASUS ROG svela il futuro del gaming a Gamescom con una pioggia di annunci
    ASUS ROG svela il futuro del gaming a Gamescom con una pioggia di annunci
    Effetto dazi, PS5 aumenta di prezzo negli States
    Effetto dazi, PS5 aumenta di prezzo negli States
    Google Meet rende disponibile la traduzione vocale in tempo reale - Il video
    Google Meet rende disponibile la traduzione vocale in tempo reale - Il video
    Halloween: Michael Myers torna in un gioco horror stealth
    Halloween: Michael Myers torna in un gioco horror stealth
    Google svela la serie Pixel 10 e non solo: prezzi e date di uscita
    Google svela la serie Pixel 10 e non solo: prezzi e date di uscita
    Indiana Jones e l’Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 nel 2026
    Indiana Jones e l’Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 nel 2026
    Uncem, turismo vale 6,7% Pil delle montagne italiane
    Uncem, turismo vale 6,7% Pil delle montagne italiane

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.

    chiudi