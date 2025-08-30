Giallo di via Stufler, serviranno almeno 3 mesi per le indagini scientifiche sul corpo di Raffaele Marangio
MODENA - Continuano le indagini in merito al possibile omicidio dello psicoterapeuta 78enne Raffaele Marangio, ritrovato senza vita nella sua abitazione in via Stuffler, a Modena, lo scorso 26 luglio, con una cintura al collo.
Come riporta la Gazzetta di Modena, ci vorranno, però, almeno 3 mesi per le analisi scientifiche.
Uno degli elementi fondamentali è proprio la cintura, per capire se è stata stretta al collo dal professore oppure da un esterno.
Il corpo di Marangio era stato trovato supino sul pavimento e in una posizione "innaturale", tale da far pensare l'intervento di una persona che avrebbe ricomposto la salma dopo la morte.
La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, inizialmente contro ignoti, poi nei confronti di un 43enne già sentito dal pm.
Lui si è detto estraneo ai fatti, tanto che è stato lasciato andare.
