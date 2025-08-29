Giovedì 4 settembre a Carpi manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla per portare cibo a Gaza
CARPI - La Global Sumud Flotilla è una delle più grandi mobilitazioni pacifiche internazionali della storia: tra il 31 agosto e il 4 settembre, decine di navi piene di civili provenienti da 44 paesi diversi si dirigerà in modo coordinato verso il porto di Gaza, con l'intento di aprire un corridoio umanitario e chiedere la fine dell'assedio.
Sebbene la Flotilla si muova nel rispetto del diritto internazionale – e quindi un'eventuale intercettazione da parte di Israele sarebbe illegale – la sicurezza dei civili a bordo e la buona riuscita dell'operazione dipendono in larghissima parte dall'attenzione mediatica che riceverà l'iniziativa. Pertanto, decidiamo di organizzare un presidio per diffondere la notizia e mantenere vivo il discorso pubblico attorno ad essa.
"Ci troveremo il 4 settembre, alle 18.30, in Piazza Martiri a Carpi (MO), davanti al Teatro Comunale. Lì, spiegheremo nel dettaglio alla cittadinanza in cosa consiste la GSF – attenendoci alle comunicazioni ufficiali dell'associazione organizzatrice, Global Movement to Gaza – e leggeremo alcuni brani o testimonianze di persone palestinesi - spiega il comitato organizzativo -.
Chiediamo a tutti di aderire al presidio con la propria presenza fisica, e di diffondere l’iniziativa della GSF tramite canali social e passaparola. Chiediamo inoltre alle associazioni che operano sul territorio di coinvolgere i propri coordinamenti nazionali, invitando anch’essi a diffondere questa operazione umanitaria tramite i loro canali ufficiali".
L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, ma gli organizzatori chiedono di astenersi dal portare simboli partitici.
Sono invece benvenute bandiere palestinesi, riferimenti alla Flotilla e simboli di pace.
"Segnaliamo che il presidio non è un’occasione di discussione politica o ideologica – che ci auguriamo però possa nascere successivamente ed essere portata avanti in sedi dedicate – ma semplicemente un tentativo di accendere i riflettori su questa mobilitazione navale umanitaria. Si sottintende che con la partecipazione al presidio si sostiene quanto dichiarato dalla Global Sumud Flotilla e da Global Movement to Gaza - concludono gli organizzatori e le organizzatrici".
Il presidio è stato correttamente notificato alla Questura.
Leggi anche: Gaza, la Cgil chiama alla piazza: “Il 6 settembre tutti uniti per chiedere che si fermi la barbarie”
- Giovedì 4 settembre a Carpi manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla per portare cibo a Gaza
- Le vacanze sono finite: nel fine settimana previsti 12,5 milioni di spostamenti per il controesodo
- Mamma di 16 anni chiede la Dad per occuparsi del figlio: "L'asilo privato costa troppo"
- Zanzara tigre, sabato 30 agosto a Carpi nuove disinfestazioni in aree verdi private
- Anas, lavori di riqualificazione del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi
- Modena, sabato 30 agosto l'iniziativa per i 20 anni dell’Ospedale Civile
- Sono 80 i casi di Chikungunya in provincia di Modena, Azienda USL: "La maggior parte non può più trasmettere il virus"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero