Guasto a condotta idrica, temporaneamente chiusa la strada statale 253Bis “Trasversale di Pianura”
Per la riparazione di una condotta idrica è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 253Bis “Trasversale di Pianura”, dal km 10,200 al km 11,000, in località Argelato, in provincia di Bologna. Il traffico è deviato su viabilità locale.
Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
