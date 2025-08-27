Guasto a condotta idrica, temporaneamente chiusa la strada statale 253Bis “Trasversale di Pianura”

Per la riparazione di una condotta idrica è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 253Bis “Trasversale di Pianura”, dal km 10,200 al km 11,000, in località Argelato, in provincia di Bologna. Il traffico è deviato su viabilità locale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

