Il 31 agosto Nicola Zingaretti e Vito Mancuso alla Festa provinciale dell’unità di Modena

MODENA - Due ospiti d’eccezione, domenica 31 agosto, alla Festa provinciale dell’unità di Modena: da un lato il teologo Vito Mancuso, che alle ore 18.30 dialogherà con l’assessore alla Cultura del Comune di Carpi Giuliano Albarani a partire da ‘Destinazione speranza’, suo ultimo saggio; dall’altro, alle ore 21.00, l’incontro con Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento Europeo che, insieme alla segretaria generale del Gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento Fabrizia Panzetti, parlerà di un’idea di Europa altra rispetto a quella dei nazionalismi e dei sovranismi, un’Unione che possa ridare speranza per il futuro e solidarietà internazionale.

Per quanto riguarda invece la proposta musicale, all’Arena Left, alle ore 21.30, andrà in scena il concerto dei 380 Volt, un tributo alla musica degli anni ’80.

Tornano anche i ‘Diari di Viaggio’, e per l’occasione Nadia Monari e Luisa Zuffi presenteranno le ‘loro’ Isole Lofoten: la magia dell’inverno e dell’aurora boreale, per poi condurre gli spettatori a festeggiare un Capodanno in Lapponia.

Si ricorda inoltre che lunedì 1 settembre la Festa osserverà un’apertura straordinaria, per l’incontro con la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente della Regione Michele de Pascale.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria.

La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto è gratuito e, per incentivare una mobilità sostenibile, sarà allestito un deposito biciclette e monopattini custodito, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

Per informazioni: www.pdmodena.it

