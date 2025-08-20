Il CEAS “Tutti per la Terra” approvato come Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome

CONCORDIA, SAN POSSIDONIO, SAN PROSPERO, CAVEZZO - Il CEAS “Tutti per la Terra”, che coinvolge i Comuni di Cavezzo, Concordia, San Possidonio e San Prospero, ha ricevuto un riconoscimento importantissimo dalla Regione Emilia-Romagna: è stato, infatti, approvato come Centro di Servizio e Consulenza per le istituzioni scolastiche autonome per l’anno scolastico 2025/2026

Questo riconoscimento valorizza l’impegno del CEAS nelle attività di:

documentazione

informazione

formazione

ricerca

consulenza

Un supporto concreto all’autonomia scolastica e all’innovazione didattica, frutto di una programmazione attenta e della presenza di personale qualificato e una struttura organizzativa solida.

