Il cordoglio del Comune di Concordia per Luca Savoca morto per una puntura d’insetto

CONCORDIA - L'Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Luca Savoca, avvenuta mercoledì 27 agosto a seguito di una puntura di insetto durante una passeggiata sul Monte Tre Croci, a Levizzano Rangone di Castelvetro.

Luca Savoca, geometra 56enne, era dipendente del Comune di Modena, dove lavorava presso lo Sportello Unico Edilizia, e risiedeva a San Prospero.

Nel corso della sua attività lavorativa ha prestato servizio all’Ufficio manutenzioni del Comune di Concordia dal 2005 al 2017, lasciando un ricordo indelebile negli amministratori e nei colleghi con cui ha collaborato in questo lungo periodo di tempo. Il suo contributo e la sua competenza, specialmente durante l’emergenza sisma, sono stati fondamentali per aiutare la nostra comunità ad affrontare e gestire al meglio una situazione di grande difficoltà.