Esce per una passeggiata e muore a causa di uno choc anafilattico provocato da una puntura di insetto

Nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì, nei pressi del monte Tre Croci a Castelvetro, si è consumata una drammatica vicenda che ha portato alla perdita della vita di un uomo di 56 anni residente a Modena. La tragedia è avvenuta durante un'escursione in compagnia di un amico, quando il malore improvviso ha colpito il 56enne, probabilmente a seguito di una puntura di insetto.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16:30, quando una persona che era con la vittima ha chiamato i soccorsi, preoccupata per le sue condizioni improvvisamente peggiorate. Secondo quanto ricostruito, i due stavano camminando lungo il percorso quando il 56enne si è sentito male. La causa del malore sembrerebbe essere uno shock anafilattico, probabilmente innescato dalla puntura di un insetto, che ha aggravato la situazione anche a causa di altre patologie di cui l’uomo era affetto, complicando ulteriormente il quadro clinico.

Immediatamente sono intervenuti i sanitari del 118, che si sono recati sul luogo con un’ambulanza. Data la natura impervia del sito e la gravità delle condizioni del paziente, i soccorritori hanno deciso di trasportarlo fino a via Oltre Guerro, a Levizzano, per poi incontrarsi con i colleghi dell’eliambulanza atterrata sul posto. Sul luogo, il personale medico ha tentato di stabilizzare l’uomo con trattamenti di emergenza, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Successivamente, il 56enne è stato elitrasportato all’ospedale di Baggiovara. Nonostante gli sforzi medici e le cure intensive, purtroppo poco dopo il suo arrivo in struttura, il cuore del paziente ha cessato di battere. Non è stato possibile salvarlo, nemmeno con le cure messe in atto per contrastare lo shock anafilattico. Pare che le sue condizioni di salute pregresse abbiano contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione.

Le indagini sulla dinamica esatta dei fatti sono ancora in corso, ma si esclude che ci siano altre responsabilità oltre al fattore accidentale della puntura di insetto. La vittima, che risiedeva a Modena, si trovava sui colli di Castelvetro per una semplice escursione e non avrebbe mai immaginato che quell’uscita si trasformasse in tragedia.

Nonostante la tempestiva richiesta di aiuto da parte dell’amico con cui si trovava, e la pronta attivazione della catena di soccorsi, per il 56enne non c’è stato nulla da fare. La scoperta che un semplice incontro tra amici potesse sfociare in un evento così tragico ha sconvolto la comunità locale, lasciando un ricordo doloroso di questa perdita improvvisa.