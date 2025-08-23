In arrivo da settembre 597 milioni a fondo perduto per l’acquisto di auto elettriche

L'Italia ha un parco auto tra i più obsoleti d’Europa, con un’età media delle vetture in circolazione che sfiora i 13 anni e una quota ancora elevata di veicoli altamente inquinanti (quasi uno su quattro è classificato Euro 0, 1, 2 o 3).

Il nostro Paese si trova davanti a una sfida importante: accelerare la transizione ecologica nel settore dei trasporti.

Per questo, da settembre 2025 entreranno in vigore nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche, finanziati con 597 milioni di euro provenienti dal Pnrr.

Risorse in origine destinate all’installazione di 20.000 colonnine di ricarica, e che dovranno ora essere impiegate entro giugno 2026 per un obiettivo preciso: favorire la rottamazione di circa 40.000 veicoli obsoleti e la loro sostituzione con altrettanti a zero emissioni, contribuendo a ridurre l’inquinamento urbano e a svecchiare il parco circolante. A questo punta il decreto emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e annunciato a fine luglio dal ministro Gilberto Pichetto Fratin.

I BENEFICIARI

L’intervento è destinato a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali (città oltre i 50.000 abitanti e area di pendolarismo).

Per accedere al contributo, sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5.

L’incentivo sarà riconosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di un’auto elettrica (categoria M1), con un contributo di 9.000 o 11.000 euro in base al valore ISEE; alle microimprese, per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali (categorie N1 e N2), fino a un massimo di 20.000 euro per veicolo, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa “de minimis”.

Le richieste saranno gestite tramite una piattaforma informatica dedicata, sviluppata da Sogei, che consentirà la registrazione dei beneficiari, dei venditori aderenti all’iniziativa e la generazione dei bonus.

Il contributo sarà erogato sotto forma di sconto diretto in fase di acquisto.

Le modalità operative e la data di apertura della piattaforma per l’accesso agli incentivi saranno comunicate con apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero: www.mase.gov.it.

