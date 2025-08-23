In arrivo da settembre 597 milioni a fondo perduto per l’acquisto di auto elettriche
L'Italia ha un parco auto tra i più obsoleti d’Europa, con un’età media delle vetture in circolazione che sfiora i 13 anni e una quota ancora elevata di veicoli altamente inquinanti (quasi uno su quattro è classificato Euro 0, 1, 2 o 3).
Il nostro Paese si trova davanti a una sfida importante: accelerare la transizione ecologica nel settore dei trasporti.
Per questo, da settembre 2025 entreranno in vigore nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche, finanziati con 597 milioni di euro provenienti dal Pnrr.
Risorse in origine destinate all’installazione di 20.000 colonnine di ricarica, e che dovranno ora essere impiegate entro giugno 2026 per un obiettivo preciso: favorire la rottamazione di circa 40.000 veicoli obsoleti e la loro sostituzione con altrettanti a zero emissioni, contribuendo a ridurre l’inquinamento urbano e a svecchiare il parco circolante. A questo punta il decreto emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e annunciato a fine luglio dal ministro Gilberto Pichetto Fratin.
I BENEFICIARI
L’intervento è destinato a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali (città oltre i 50.000 abitanti e area di pendolarismo).
Per accedere al contributo, sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5.
L’incentivo sarà riconosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di un’auto elettrica (categoria M1), con un contributo di 9.000 o 11.000 euro in base al valore ISEE; alle microimprese, per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali (categorie N1 e N2), fino a un massimo di 20.000 euro per veicolo, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa “de minimis”.
Le richieste saranno gestite tramite una piattaforma informatica dedicata, sviluppata da Sogei, che consentirà la registrazione dei beneficiari, dei venditori aderenti all’iniziativa e la generazione dei bonus.
Il contributo sarà erogato sotto forma di sconto diretto in fase di acquisto.
Le modalità operative e la data di apertura della piattaforma per l’accesso agli incentivi saranno comunicate con apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero: www.mase.gov.it.
Leggi anche: Auto elettriche, in Emilia-Romagna 76 nuove colonnine di ricarica ultraveloce Electra nel 2025
- Dal 25 agosto al 30 settembre chiude al traffico la pista dell'aeroporto Marconi di Bologna
- In arrivo da settembre 597 milioni a fondo perduto per l'acquisto di auto elettriche
- Nuovi casi di zanzara tigre a Carpi, lunedì 25 agosto trattamenti nell’area di via Wiligelmo e a Budrione
- Hacker si spaccia per ex dipendente di un'azienda e si fa accreditare lo stipendio sul conto
- Modena, è morto il regista Franco Guandalini marito della soprano Raina Kabaivanska
- Cavezzo, dal 29 agosto torna la Festa della Tagliatella
- Lunedì 25 agosto cambia la viabilità per il "Mirandola Buskers Festival"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero