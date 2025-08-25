Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Infortuni, ‘Safety Expo 2025-Prevenzione Incendi’: 17-18 settembre a Bergamo Fiera

|25 Agosto 2025 | adnkronos - altro

(Adnkronos) - Manca meno di un mese al 'Safety Expo 2025 - Prevenzione incendi', in programma il 17 e 18 settembre nei padiglioni della Fiera di Bergamo. L’evento si presenta con un format rinnovato e monotematico, che quest’anno sarà interamente dedicato alla prevenzione incendi: un’opportunità concreta per rafforzare la cultura della sicurezza attraverso soluzioni tecnologiche innovative e il dialogo tra istituzioni, tecnici e imprese su un tema oggi più che mai urgente, offrendo contributi concreti sulla semplificazione dei procedimenti e su alcune criticità normative che necessitano di essere rese più accessibili ai professionisti del settore, spesso alle prese con regole complesse e frammentarie. Il contesto attuale ne evidenzia l’urgenza. Dal cinquantesimo anniversario dell’incendio al Pirellone di Milano (29 gennaio 1975) ai roghi della Grenfell Tower (14 giugno 2017) e della Torre del Moro (29 agosto 2021) fino agli incendi boschivi che ogni estate colpiscono il Paese, l’urgenza di rafforzare la prevenzione antincendio è sotto gli occhi di tutti. Nel solo 2023, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 239.000 interventi per incendi e/o esplosioni. La prevenzione non è più rinviabile. Bonus edilizi e rischio incendio: una sfida attuale. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alle criticità emerse con la spinta alla riqualificazione energetica degli edifici degli ultimi anni. Ma la sicurezza antincendio delle facciate è rimasta spesso in secondo piano. “Molti edifici rinnovati - avverte Daniele Marmigi, direttore tecnico di Safety Expo - potrebbero non rispettare le normative antincendio, la prevenzione va progettata ‘by design’, non improvvisata. È il momento di integrare la sicurezza nei criteri dei bonus futuri”. 'Safety Expo 2025 - Prevenzione incendi' proporrà convegni, tavole rotonde, corsi con crediti formativi professionali e dimostrazioni pratiche incentrate sulle soluzioni più avanzate: barriere tagliafuoco, impianti di spegnimento, dispositivi di protezione individuale, sistemi di controllo del fumo e del calore, materiali resistenti al fuoco, tecnologie di rilevazione, pressurizzazione e pompaggio, oltre a un focus sulle facciate e le nuove norme europee.  Tra gli appuntamenti più attesi: tavole rotonde su normativa edilizia, progettazione integrata e riqualificazione responsabile; dimostrazioni su comportamenti virtuosi, evacuazione e gestione delle emergenze. Una sessione sarà dedicata alle regole tecniche verticali (Rtv), con il coinvolgimento dei vigili del fuoco che risponderanno alle argomentazioni e ai quesiti emersi dalla consultazione avviata dalla rivista antincendio e tramite i comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi e ritenuti di maggior interesse per il mondo delle professioni.  L’obiettivo è individuare le necessità di aggiornamento o integrazione delle Rtv, a supporto dell’attività progettuale. Uno spazio speciale sarà dedicato all’attentato alle Torri Gemelle: qualcosa che non ci si aspetta. Sul palco salgono un padre e un figlio: una narrazione a due voci - ora cruda e tecnica, ora intima e piena di stupore - che esplorerà i dettagli meno noti del crollo: l’incendio che ha deformato l’acciaio, la progettazione strutturale delle torri, le zone d’ombra nella risposta antincendio, ma anche le piccole storie vere di chi ha fatto la differenza in quei 135 minuti. Particolare rilievo sarà dato all’introduzione dell’obbligo di qualifica per i tecnici manutentori dei presidi antincendio, in vigore dal 25 settembre 2025. L’obbligo coinvolge non solo le imprese impiantistiche abilitate secondo il dm 37/2008, ma anche tutti coloro che effettuano manutenzioni su estintori, idranti, porte tagliafuoco, sprinkler, rilevatori, sistemi Evac, impianti a gas, a schiuma, a polvere, a riduzione di ossigeno e altri. La qualifica sarà rilasciata dai Vigili del Fuoco previa verifica.  I laboratori sulla manutenzione organizzati al Safety Expo offriranno una panoramica sulle principali operazioni e periodicità, rivolgendosi a figure come asseveratori, Rspp, progettisti, responsabili acquisti e responsabili manutenzione di aziende e strutture complesse. Non finalizzati al rilascio della qualifica, questi incontri hanno l’obiettivo di formare chi deve vigilare sulla corretta esecuzione degli interventi. Una cultura da costruire insieme. Safety Expo non è solo una vetrina: è un laboratorio di cultura, un’occasione di confronto e crescita per una comunità che vuole rendere la sicurezza un valore condiviso. Perché, come ci ricordano gli incendi di questi anni, “la prevenzione non può nascere solo dopo la tragedia e un incendio - conclude Marmigi - non è mai davvero casuale Nasce spesso da scelte sbagliate o superficiali: è tempo di diffondere una cultura della sicurezza concreta, quotidiana, fatta anche di piccoli gesti e consapevolezza”. Grande attesa anche per la partecipazione del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino, che aprirà ufficialmente la manifestazione. Fondamentale sarà, per tutta la durata dell’evento, il coinvolgimento del Corpo nazionale, punto di riferimento per la comprensione e l’applicazione pratica delle normative, oltre che promotore di una cultura condivisa della sicurezza. “La scelta di dedicare un evento esclusivo alla prevenzione incendi - sottolinea Andrea Pais, presidente di Safety Expo - nasce dall’ascolto del settore e dal bisogno di approfondire i temi tecnici con maggiore specializzazione. Contribuire a costruire una cultura della prevenzione e offrire strumenti concreti per affrontare le sfide di oggi e domani è la nostra priorità”. Organizzato da Epc periodici in collaborazione con Istituto Informa e con il supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di istituzioni, associazioni e aziende leader del settore, Safety Expo si conferma un appuntamento imprescindibile per tutti gli operatori del mondo antincendio: progettisti, tecnici, manutentori, responsabili aziendali, installatori, decisori pubblici e privati. Tutte le iniziative in programma a Safety Expo 2025 - Prevenzione incendi sono a partecipazione gratuita, previa registrazione obbligatoria su www.safetyexpo.it. ---lavoro/[email protected] (Web Info)
Modena, anche Unimore nel team che ha scoperto il legame fra cambiamento climatico e tsunami
Modena, anche Unimore nel team che ha scoperto il legame fra cambiamento climatico e tsunami
Durante questi periodi, il livello del mare si abbassava fino a 120 metri rispetto a quello attuale
Finale Emilia, il comitato "Ora tocca a noi": "Le ambiguità di Poletti sono inaccettabili"
Finale Emilia, il comitato "Ora tocca a noi": "Le ambiguità di Poletti sono inaccettabili"
Il comitato cittadino "Ora tocca a noi" attacca nuovamente il sindaco di Finale Emilia Poletti
Prignano, gli archeologi: "Il castello di Montebaranzone è di epoca matildica"
Prignano, gli archeologi: "Il castello di Montebaranzone è di epoca matildica"
Risulta pertanto confermata la presenza di una struttura fortificata significativa a partire dall'epoca matildica
Modena, Silvio Di Tella è il nuovo direttore dell'AOU
Modena, Silvio Di Tella è il nuovo direttore dell'AOU
L’avvicendamento tra i due Direttori Sanitari avverrà il giorno 15/09/2025
Soliera, al via i lavori di riqualificazione di Via Roma
Soliera, al via i lavori di riqualificazione di Via Roma
La pista ciclabile presente nel tratto interessato sarà invece percorribile dai veicoli, ma solo in senso unico
Medolla, a tredici anni dal sisma sarà issato il castello campanario
Medolla, a tredici anni dal sisma sarà issato il castello campanario
La giornata dedicata alla conclusione delle operazioni sarà quella di mercoledì 27 agosto
Modena, alla Festa dell'Unità si ride con Duilio Pizzocchi e Paolo Migone
Modena, alla Festa dell'Unità si ride con Duilio Pizzocchi e Paolo Migone
Come sempre, non mancheranno le danze presso lo spazio El Baile, a partire dalle ore 21.30
Bondeno, nuovo incontro a Santa Bianca fra i cittadini e l'amministrazione
Bondeno, nuovo incontro a Santa Bianca fra i cittadini e l'amministrazione
Riprendono gli incontri dell’amministrazione comunale con i cittadini denominati “Do ciacar col Sindac”
20 edizioni di Festa del Racconto: l'appuntamento è a Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi di Modena
20 edizioni di Festa del Racconto: l'appuntamento è a Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi di Modena
La Festa si dedica anche ai temi dell'attualità, per esplorare il racconto della cronaca e di un mondo in costante evoluzione
Medolla, al via disinfestazione contro le zanzare
Medolla, al via disinfestazione contro le zanzare
Nella zone interessate il Comune ha provveduto ad avvisare già da questa mattina con volantini consegnati casa per casa
Cavezzo, a Disvetro torna "Gusto Pera"
Cavezzo, a Disvetro torna "Gusto Pera"
La manifestazione entra nel vivo con l'esposizione del progetto "Nel nome della Pera"
San Prospero, Vinci (PD): "
San Prospero, Vinci (PD): "
Una nota di Annamaria Vinci, segretaria del Circolo di San Prospero, a fronte dell’ultimo Consiglio Comunale
