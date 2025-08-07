Lido delle Nazioni, 29enne muore in un incidente stradale
Incidente stradale mortale ai Lidi Ferraresi. Una giovane donna di 29 anni è morta in un incidente stradale avvenuto alle 3 di notte, nell anotte tra mercoledi e giovedi, a Lido delle Nazioni, sul litorale ferrarese. La donna viaggiava come passeggera su una Toyota che si è scontrata con una Renault in via Acciaioli, per cause ancora da accertare.
Il 26enne che guidava, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bologna in gravi condizioni. Illesi invece il guidatore della Renault, un ragazzo di 19 anni e le due minorenni italiane che viaggiavano con lui. La 29enne, di origine rumena, sarebbe morta sul colpo nell'impatto fra i due veicoli.
Indagano i Carabinieri.
