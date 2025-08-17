Lido di Pomposa, li vedono caricare la macchina con i bagagli, aspettano che se ne vadano e li derubano anche dei cuscini, oltre che di cose di valore come occhiali da sole e personal computer. La disavventura è capitata a una famiglia di villeggianti, nell'ultimo giorno di vacanza ai Lidi ferraresi. Il furto è avvenuto in pieno giorno.

Racconta sui social il derubato, che lancia un appello:

Buonasera…oggi nel tardo pomeriggio qualcuno mi ha aperto l’auto (Stelvio) ed ha rubato 3 valigie piene di vestiti 4 cuscini 1 pc e un paio di ray-ban. Eravamo in partenza e per velocizzare il tutto ho caricato l’auto alle 16.30 17.00 e mai avrei pensato che qualcuno in pieno giorno con la confusione che c’è stata oggi potesse rubare dentro l’auto. Se qualcuno ha visto qualcosa (l’auto era parcheggiata in via mar cristallo) o se per caso dovesse trovare delle valigie o abbigliamento buttato da qualche parte vi chiedo di contattarmi via messanger. Domani mattina farò denuncia dai Carabinieri. Grazie