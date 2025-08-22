Maltempo, infiltrazioni nella biblioteca di Finale Emilia e nella scuola primaria di Massa Finalese

FINALE EMILIA - La forte pioggia caduta ieri, giovedì 21 agosto, anche sul territorio della Bassa modenese, ha creato alcuni danni e disagi in particolar modo a Finale Emilia. Infatti, come spiega il sindaco Poletti a "Il Resto del Carlino": "Non si sono avuti danni ingenti, ma ci sono state infiltrazioni nei locali della biblioteca. Altra criticità alla scuola primaria di Massa Finalese, dove stanno terminando i lavori".

Nella mattinata di ieri, a Finale sono caduti circa 30 millimetri d'acqua nel giro di poco più di mezz'ora: alcuni ristagni d'acqua hanno reso difficile la circolazione in alcuni tratti di strada.