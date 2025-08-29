Mamma di 16 anni chiede la Dad per occuparsi del figlio: “L’asilo privato costa troppo”

PIACENZA - Ha 16 anni e un figlio di 5 mesi e chiede di poter proseguire gli studi usufruendo della Dad, come fin qui fatto, ma dal liceo non ha ancora una risposta definitiva in merito.

Succede a Piacenza.

La denuncia arriva dalla studentessa con una lettera al quotidiano Libertà.

La giovane ha scritto al giornale lamentando che "per frequentare debba andare in comunità" col suo bambino o trovare un asilo privato "che costa oltre mille euro al mese".

Lo scorso anno la Dad le era stata concessa da novembre per la gravidanza a rischio, mentre quest'anno dall'istituto le avrebbero detto che sarebbe contro il regolamento.

"Voglio studiare - scrive la giovane - ma rimanendo con mio figlio e la mia famiglia".

La sedicenne aveva concluso l'anno precedente con la media dell'8 e mezzo e racconta di aver seguito le lezioni fino alla fine: "Ho partorito di domenica, il martedì ero già collegata dall'ospedale".

La dirigente scolastica del liceo Gioia, Cristina Capra, interpellata da Libertà, sottolinea però che "non è stata presa alcuna decisione definitiva, al momento è tutto in sospeso". La prossima settimana ci sarà un incontro con i servizi sociali che seguono la situazione per "trovare la soluzione migliore per la ragazza e per suo figlio".

