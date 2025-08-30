Modena, 50enne denunciato dai Carabinieri per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Nel corso della nottata del 29 agosto, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno individuato e bloccato un uomo che si trovava alla guida di una bicicletta in via dell’Università, in pieno centro storico.

Lo straniero, un 50enne originario delle Filippine, è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di diverse tessere sanitarie e carte bancomat intestate ad altre persone, oltre ad un cutter ed una tenaglia.

A seguito di accertamenti, i documenti rinvenuti sono risultati già denunciati quali oggetto di furto o di smarrimento e nei prossimi giorni verranno restituiti ai legittimi proprietari.

I Carabinieri hanno pertanto denunciato l’uomo in stato di libertà per i reati di ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

