Modena, giovedì 28 agosto modifiche alla viabilità e divieti in occasione della presentazione del Modena Calcio

MODENA - In occasione dell’evento di presentazione del Modena Calcio, in programma giovedì 28 agosto alle 21 in piazza Sant’Agostino, sono previste modifiche alla circolazione e divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattine e di alcolici oltre i 5 gradi.

Per quanto riguarda la viabilità, per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, dalle 19.30 alle 24 di giovedì 28 agosto sarà sospesa la circolazione, eccetto i veicoli di soccorso, in largo Porta Sant’Agostino, nel tratto di via Emilia centro da via Castelmaraldo alla piazza, in largo Aldo Moro nel tratto da via Berengario e la piazza e in via Ramazzini da via Del Voltone a largo Porta Sant’Agostino (in quest’ultima eccetto residenti e diretti alle attività con ausilio degli operatori). Anche il trasporto pubblico subirà temporanee variazioni di percorso (per informazioni www.setaweb.it).

Il divieto di vendita e consumo di bevande in vetro o lattine e di alcolici con gradazione superiore ai 5 gradi in qualsiasi contenitore, sarà invece in vigore dalle 17 alle 24 di giovedì nelle stesse vie interessate in via ordinaria dal provvedimento durante gli eventi sportivi al Braglia (Storchi, Cialdini, IV Novembre, Padre Candido, Montecuccoli, Fontanelli, Ganaceto, Berengario, largo Moro, Emilia ovest, largo Marco Biagi e la zona della Stazione Ferroviaria) e nelle ulteriori seguenti vie: via Emilia ovest da viale Jacopo Barozzi a viale Tassoni, largo Aldo Moro, via Berengario, via Ramazzini, via Sant’Agostino, largo Sant’Agostino, viale Tassoni, via Vittorio Veneto, via Bacchini, via Fabriani, via Emilia centro da via Ramazzini a vicolo Caselline e in tutte le strade comprese nel quadrilatero composto dalle vie Taglio, Cesare Battisti, Emilia centro e Castelmaraldo.

Il divieto si rivolge, in particolare, per ciò che riguarda la vendita, alle attività commerciali su area pubblica, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, alle attività autorizzate per l’esercizio del commercio in forma itinerante, agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, agli esercizi artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici, e per ciò che riguarda la detenzione e il consumo ai cittadini che circolano nella zona.

I provvedimenti sono regolati da un’ordinanza di viabilità emessa dalla Polizia locale di Modena e dall’ordinanza che vieta l’utilizzo di vetro, lattine e alcolici oltre i 5 gradi durante gli eventi sportivi del Modena al Braglia e ulteriori eventi dal sindaco Massimo Mezzetti.

