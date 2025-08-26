Iscrizioni aperte per il corso per volontari della cooperazione internazionale a Modena

Si aprono venerdì 29 agosto le candidature alla ventesima edizione del corso per volontari della cooperazione internazionale, promosso dal Comune di Modena, che inizierà il 22 novembre. Il corso mette a disposizione 25 posti e offre formazione teorica e competenze operative con l’obiettivo di stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nella cooperazione internazionale. Al tempo stesso, sostiene la crescita del tessuto associativo modenese che opera attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà, agevolando la relazione tra i partecipanti al corso e le realtà già esistenti sul territorio. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino a lunedì 13 ottobre.

Il programma è articolato in dieci weekend didattici, da novembre 2025 a ottobre 2026, ai quali si aggiungono ulteriori attività laboratoriali e workshop. Nel corso, le lezioni frontali con docenti universitari ed esperti si alterneranno a testimonianze di volontari, attività laboratoriali, analisi di esperienze e buone pratiche, momenti di discussione e confronto. Dopo un’introduzione alla cooperazione internazionale, i contenuti trattati saranno: economia, disuguaglianze globali e possibili alternative; sovranità alimentare e giustizia climatica; approccio di genere nella cooperazione; migrazioni; diritti e gestione dei conflitti nella cooperazione internazionale. Saranno approfondite, inoltre, le tecniche di project management per imparare a progettare e gestire i progetti di cooperazione internazionale, così come le strategie per comunicare la cooperazione. Sarà infine dedicato ampio spazio alla preparazione del viaggio e dell’esperienza di volontariato e alla conoscenza delle associazioni che si occupano di cooperazione internazionale nel territorio di Modena.

Per favorire momenti di confronto tra le diverse culture, i corsisti potranno infatti svolgere un’esperienza di volontariato, in Italia o all’estero, con partenze programmate tra luglio e dicembre 2026. Al termine del corso è previsto un momento di restituzione e condivisione delle esperienze.

Le attività didattiche si svolgeranno in parte in Galleria Europa, a Modena, e in parte nella sede della ong Overseas, a Spilamberto.

Il corso per volontari della cooperazione internazionale è organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena, con il sostegno della Fondazione di Modena, e in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Solidarietà e Cooperazione - Cipsi, Csv Terre Estensi e Overseas. Intervengono nel corso anche le associazioni che partecipano al Tavolo della cooperazione e della solidarietà internazionale coordinato dal Comune di Modena. Il corso ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, di Anci, del Comune di Spilamberto e del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 12 di lunedì 13 ottobre utilizzando i moduli scaricabili dal sito internet (www.comune.modena.it/europa- e-relazioni-internazionali) in cui si saranno pubblicati anche i dettagli del bando e i criteri in base ai quali saranno effettuate le selezioni tra tutte le domande pervenute nei termini. È prevista una quota di partecipazione di 160 euro, a parziale copertura delle spese.

Per ulteriori informazioni: ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, tel. 059.2032666; mail relazioni.internazionali@ comune.modena.it.