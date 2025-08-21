Modena, il nuovo comandante della Guardia di Finanza accolto in Municipio
MODENA - Il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Modena, il colonnello Francesco Mazza, è stato ricevuto in Municipio questa mattina, giovedì 21 agosto, dal sindaco Massimo Mezzetti. Al colonnello, come benvenuto in città, è stata consegnata una bottiglietta di Aceto balsamico tradizionale Dop dell’Acetaia comunale e il volume di Beppe Zagaglia "Modena una storia antica, l'arte, la realtà".
Il colonnello Mazza è comandante Provinciale di Modena dal 7 agosto 2025 e, nel precedente incarico, è stato Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Modena. Dopo la frequenza del corso di formazione presso l’Accademia di Bergamo, ha ricoperto numerosi incarichi operativi in Campania, Sicilia e Puglia, nonché di staff presso il Comando Generale a Roma. È laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria e Giurisprudenza e ha conseguito il Master di II livello in Diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale presso la Luiss. Originario di Grottaglie (Taranto), ha 43 anni ed è coniugato con un figlio.
- Modena, il nuovo comandante della Guardia di Finanza accolto in Municipio
- Carpi, nuove disinfestazioni in aree verdi private
- Sorpreso dai proprietari mentre tenta di forzare il garage, li aggredisce con un bastone: arrestato
- Spettacoli, musica, magia e arte di strada, il 25 agosto torna il "Mirandola Buskers Festival"
- Lavori al Fosso Grosso terminati una settimana prima, riapre la strada provinciale 28
- Venerdì 22 agosto Sigfrido Ranucci alla Festa dell’unità provinciale di Modena
- Dal 28 agosto al 1° settembre torna il Medolla Beer Festival
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero