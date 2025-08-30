Nasconde in bocca la cocaina per sfuggire ai Carabinieri, 38enne arrestato durante i controlli al Novi Sad
MODENA - Nel corso del pomeriggio del 29 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino nigeriano di 38 anni, regolare sul territorio nazionale, per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio nell’area del Novi Sad, hanno notato l’uomo in sella a una bicicletta, aggirarsi con atteggiamento sospetto nelle vie circostanti il parco.
Alla vista della pattuglia, il 38enne ha tentato di darsi alla fuga, venendo tuttavia raggiunto in viale Storchi.
Durante le operazioni di identificazione, lo straniero ha opposto attiva resistenza, scalciando e spintonando ripetutamente i militari.
E’ stato poi sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, che aveva tentato di occultare all’interno della bocca, nonché di 715 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
A seguito dell’udienza per direttissima, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Modena.
