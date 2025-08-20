Un caso sospetto di Chikungunya a Medolla, in corso interventi di disinfestazione straordinaria

MEDOLLA - L'Amministrazione comunale di Medolla rende noto che sono in corso interventi di disinfestazione straordinaria nella zona dove ieri, martedì 19 agosto, è stato comunicato un sospetto caso di infezione da Chikungunya, attualmente in fase di accertamento. Come previsto dal Piano regionale per la Sorveglianza e il Controllo della diffusione dei virus trasmessi dalle zanzare, si interviene con trattamenti adulticidi e larvicidi.

A partire dalle ore 23.00 di ieri, sono in corso interventi straordinari nelle zone di via Bruino (dal civico 63 al civico 73 compresi); via Pertini (dal civico 2 al civico 8 compresi e dal civico 1 al civico 5 compresi); via Adenauer (dal civico 2 al civico 4 compresi); via Caduti (dal civico 41 al civico 43 compresi e dal civico 54 al civico 58 compresi); via Matteotti (dal civico 6 al civico 20/B compresi e dal civico 1 al civico 17 compresi). Nella zone interessate il Comune ha provveduto ad avvisare già da questa mattina con volantini consegnati casa per casa.

Gli interventi adulticidi nelle aree pubbliche saranno effettuati nei giorni 19-20-21 Agosto 2025 dopo le ore 23.00 (periodo notturno). In caso di maltempo i trattamenti saranno eseguiti il giorno seguente. Gli interventi adulticidi e larvicidi nelle aree private saranno effettuati fra le ore 08.00 e le ore 18.00 del giorno 20/08/2025 (in caso di maltempo i trattamenti saranno eseguiti il giorno seguente) e potranno proseguire nella giornata successiva se necessario, con lo stesso orario e a completamento della disinfestazione). Si chiede ai cittadini di collaborare consentendo, senza impedimento alcuno, l’accesso alle aree di proprietà privata agli addetti della ditta Biblion srl, incaricata dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, di effettuare la disinfestazione.

La prevenzione richiede la collaborazione di tutti, attraverso semplici ma fondamentali azioni, ricorda il Comune di Medolla:

Evita le punture, limita i rischi. La miglior forma di prevenzione contro la Chikungunya e altre arbovirosi è evitare le punture di zanzara. Non può esserci contagio diretto tra esseri umani.

Elimina ogni ristagno d’acqua. Anche piccole quantità possono diventare focolai. Svuota o copri sottovasi, bidoni, giochi da esterno, pneumatici e tombini. Usa prodotti larvicidi ogni 15 giorni fino a fine settembre.

Proteggi la casa e la persona. In casa e in giardino utilizza zampironi o dispositivi elettrici. Soprattutto la sera e nelle aree verdi, applica repellenti certificati e indossa abiti chiari e coprenti, con particolare attenzione alle persone più fragili e ai bambini.

Con piccoli gesti quotidiani possiamo proteggere la salute di tutti.

