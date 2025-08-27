Non è Chikungunya, sospesa la disinfestazione contro la zanzara tigre in zona viale Barozzi a Modena
MODENA - Il sospetto caso di Chikungunya segnalato a Modena in una zona vicino a viale Jacopo Barozzi nella giornata di martedì 26 agosto, è negativo; sono stati pertanto interrotti i trattamenti straordinari di disinfestazione contro la zanzara tigre.
Nel primo pomeriggio di mercoledì 27 agosto l'Igiene Pubblica dell'Ausl ha informato infatti l’Amministrazione comunale dell'esito degli esami di laboratorio che hanno escluso si tratti di un nuovo caso di dengue, il virus trasmesso dalla zanzara tigre.
L’ordinanza firmata dal sindaco viene pertanto revocata e sono interrotti i trattamenti avviati, in via cautelativa, come previsto dal Piano di sorveglianza arbovirosi 2025.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comando della Polizia locale tel. 059 20314 o l’Ufficio Diritti Animali tel. 059 2032211.
Leggi anche: Sospetto caso di Chikungunya, al via i trattamenti in zona viale Barozzi
