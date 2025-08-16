Per l’ospedale di Mirandola il ringraziamento dell’imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero

MIRANDOLA - Il 30 maggio il malore in casa: all'improvviso ha perso i sensi, cadendo di schianto per terra. Da lì sono trascorsi tre mesi passando da un ospedale all'altro, 55 chili persi, l'addio alle sigarette e una nuova consapevolezza riguardo il valore della sanità pubblica e in particolare dell'Ospedale di Mirandola. Franco Grazi, imprenditore dell'energia 65enne di Mirandola, titolare tra l'altro delle stazioni di rifornimento Grazi Petroli, ha affidato ai social la sua storia, partendo dall'esperienza più traumatica, quella della Terapia Intensiva. "Era da diversi giorni che non stavo bene - ricorda Grazi - avevo in programma un check up completo in clinica. Non ci sono mai arrivato, sono collassato prima".

Si trovava in casa, in centro a Mirandola, e non era da solo, questa è stata la grande fortuna. I soccorsi sono stati chiamati e dal vicino ospedale l'ambulanza è arrivata in pochi minuti, La situazione è apparsa grave perché l'uomo aveva perso i sensi e non si riprendeva. Ma i sanitari ce l'hanno fatta a rianimarlo. "Mi hanno preso per i capelli - continua il mirandolese- ed da lì ho cominciato a girare per gli ospedali, ci hi messo tre mesi a riprendermi del tutto" .

E aggiunge: