Per l’ospedale di Mirandola il ringraziamento dell’imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
MIRANDOLA - Il 30 maggio il malore in casa: all'improvviso ha perso i sensi, cadendo di schianto per terra. Da lì sono trascorsi tre mesi passando da un ospedale all'altro, 55 chili persi, l'addio alle sigarette e una nuova consapevolezza riguardo il valore della sanità pubblica e in particolare dell'Ospedale di Mirandola. Franco Grazi, imprenditore dell'energia 65enne di Mirandola, titolare tra l'altro delle stazioni di rifornimento Grazi Petroli, ha affidato ai social la sua storia, partendo dall'esperienza più traumatica, quella della Terapia Intensiva. "Era da diversi giorni che non stavo bene - ricorda Grazi - avevo in programma un check up completo in clinica. Non ci sono mai arrivato, sono collassato prima".
Si trovava in casa, in centro a Mirandola, e non era da solo, questa è stata la grande fortuna. I soccorsi sono stati chiamati e dal vicino ospedale l'ambulanza è arrivata in pochi minuti, La situazione è apparsa grave perché l'uomo aveva perso i sensi e non si riprendeva. Ma i sanitari ce l'hanno fatta a rianimarlo. "Mi hanno preso per i capelli - continua il mirandolese- ed da lì ho cominciato a girare per gli ospedali, ci hi messo tre mesi a riprendermi del tutto" .
E aggiunge:
"Ora finalmente sto meglio. Sono in piena forza, lucidissimo, con 55 kg in meno, ho smesso di fumare, ho cambiato stile di vita. Voglio ringraziare tutti i medici eccezionali della terapia intensiva di Baggiovara di Modena. Mi avevano intubato per dodici giorni, ed è stata un esperienza terribile perché sei legato mani e piedi ,poi ti mettono in gola una piccola ancoretta, per cui al risveglio dal coma farmacologico non puoi parlare perché emetti solo un suono gutturale. Questi medici hanno raggiunto l'eccellenza qui a Modena. Mi hanno dimesso, e mi hanno portato in un altro ospedale, a Carpi, infine a Mirandola. Qui le ultime cure: Ringrazio il dottor Bandiera, il dottor Toscani , il dottor Bonucchi Il primario di pneumologia di Mirandola, i dottor Andreani Il dottor Giorgio Baraldi, il dottor Cimato e tutti gli inservienti che fanno turni massacranti. Ed infine ringrazio l'eccezionale terapista Barbara Martini e l' infermiera personale, che mi ha curato 2 volte al giorno da 60 giorni. La mitica e severissima Bruna.
