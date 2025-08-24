Ragnatele e cadute di intonaco in cucina, sanzionata dai Nas area ristoro sull’autostrada nel modenese

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma, nell’ambito dell’operazione nazionale

“Estate Tranquilla 2025” disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e finalizzata, tra

l’altro, alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie nei posti di ristoro autostradali e lungo le grandi

vie di comunicazione, hanno recentemente svolto un’ispezione igienico-sanitaria presso un’area di

servizio autostradale situata in provincia di Modena.

L’attività ispettiva ha fatto emergere carenze igienico-sanitarie: il locale adibito a cucina presentava

esfoliazioni di intonaco in prossimità della zona destinata alla preparazione degli alimenti, mentre nel

deposito delle materie prime sono state rilevate polvere vetusta e formazioni di ragnatele.



Al legale responsabile dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa, per la quale sarà

comminata una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare ai cittadini e ai

viaggiatori condizioni igienico-sanitarie adeguate e il pieno rispetto delle normative di settore.