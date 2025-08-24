Ragnatele e cadute di intonaco in cucina, sanzionata dai Nas area ristoro sull’autostrada nel modenese
I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma, nell’ambito dell’operazione nazionale
“Estate Tranquilla 2025” disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e finalizzata, tra
l’altro, alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie nei posti di ristoro autostradali e lungo le grandi
vie di comunicazione, hanno recentemente svolto un’ispezione igienico-sanitaria presso un’area di
servizio autostradale situata in provincia di Modena.
L’attività ispettiva ha fatto emergere carenze igienico-sanitarie: il locale adibito a cucina presentava
esfoliazioni di intonaco in prossimità della zona destinata alla preparazione degli alimenti, mentre nel
deposito delle materie prime sono state rilevate polvere vetusta e formazioni di ragnatele.
Al legale responsabile dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa, per la quale sarà
comminata una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare ai cittadini e ai
viaggiatori condizioni igienico-sanitarie adeguate e il pieno rispetto delle normative di settore.
- Ragnatele e cadute di intonaco in cucina, sanzionata dai Nas area ristoro sull'autostrada nel modenese
- Nubifragio su Milano Marittima, venti fino a 122 km/h, alberi sulle auto e stabilimenti balneari danneggiati. Treni sospesi
- Siccità e malattie danneggiano gli agricoltori. “L’Europa impone prodotti poco efficaci”
- "Un bel dì vedremo", a Modena rilettura di vita e opere di Giacomo Puccini
- Da martedì 26 agosto ripartono gli incontri intorno all’arte di Ago Modena in Sant’Agostino
- Discariche Finale Emilia, "Patto per il Nord": "Contaminazione accertata, servono sequestro e bonifica"
- Nuovi corsi per pc e smartphone alla palestra digitale Makeit Modena
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero