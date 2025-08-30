San Felice, prosegue la 412° edizione della Fiera di settembre

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

SAN FELICE - Prosegue a San Felice sul Panaro la 412° edizione della Fiera di settembre, denominata quest’anno “Cartoonia”, con il paese trasformato in un mondo colorato e allegro.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Domenica 31 agosto, ci sarà il mercato italiano, dalle 8 alle 20 in via Mazzini. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, presso Villa Ferri, battesimo della sella a cura del Circolo CavalchiAmo. Alle 21, prato Rocca, esibizione della scuola di danza Arckadia, mentre sempre alle 21, in piazza Matteotti, serata di balli latino americani, Latino Selvaggio.

In Largo Posta, ancora alle 21, ci sarà la Maga Tamayo, spettacolo di magia e ventriloquia per bambini da quattro a dieci anni e relative famiglie.

Alle 21, vie Ferraresi e Mazzini, Miami Soul Orchestra e alle 21, in via Mazzini, davanti al parco Campagnoli, Rock in progress con i maestri della Fondazione scuola di musica “Andreoli”.

Lunedì 1° settembre, ultimo giorno della manifestazione che avrà però una breve appendice martedì 2 settembre, alle 18, prato Rocca, aperitivo con l’autore: “Pensiero umano e intelligenza artificiale” con Luigi Resta, evento Cna. Alle 19.30, in piazza Castello, partenza per la camminata serale di cinque chilometri di Nordic Walking, aperta a tutti e giunta alla 9° edizione.

Alle 20, in Largo Posta, proiezione del film “Atlantis”.

Alle 21 Dj Matte nel parco Campagnoli, mentre sempre alle 21, nel prato Rocca, concerto della Branco Band. Ancora alle 21, infine, in piazza Matteotti, “L’amore che fa male” con Stefano Rossi, psicopedagogo e saggista, evento Lapam.

Martedì 2 settembre, dalle 8.30 alle 9.15, parco Estense: “I movimenti dell’eterna gioventù”, mentre al centro sportivo, dalle 19 alle 20.15, “Lo yoga dei supereroi”.

Tutte le sere della Fiera funziona il ristorante nell’area di Villa Campagnoli, gestito da Pro Loco e Società ciclistica San Felice, con possibilità di menu da asporto.

Sempre tutte le sere della manifestazione è in funzione il luna park in piazza Ettore Piva. In occasione della Fiera, il mercato di lunedì 1° settembre si svolgerà in piazza Italia.

